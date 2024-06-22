УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Почему духовка не пропекает середину - один лайфхак спасет вашу выпечку

Анна Косик
22 июня 2024, 03:34
26
У многих хозяек возникает вопрос, что делать если духовка не пропекает внутри торты или пироги. Но есть лайфхак, который поможет решить эту проблему.
Духовка, соль
Что делать если духовка не пропекает внутри / Коллаж: Главред, фото: flickr

Часто выпекание пирога или коржей для торта заканчивается трагедией для хозяек. Они вытаскивают из духовки готовую выпечку, а серединка остается сырой. Не стоит думать, что вы сделали что-то не так. Скорее всего, проблема в самой духовке. Поэтому рассказываем, что делать, если духовка не пропекает внутри блюда.

Прежде всего нужно осмотреть все ключевые элементы духовки, возможно проблема в их поломке. Как советует Kitchenaid, сначала проверьте исправность нагревательного элемента, дверцы духовки, калибровку, датчик температуры и поток воздуха.

Если вы видите, что с технической составляющей все хорошо, тогда возникает вопрос, а почему же выпечка внутри сырая? Это может быть обусловлено отдельными характеристиками духовой печи. Но не нужно сразу выбрасывать имеющуюся духовку и искать новую. Достаточно использовать легкий и доступный лайфхак.

видео дня

Что делать, если тесто не пропекается внутри

Если вы смущены тем, почему выпечка внутри сырая и хотите, чтобы блюда готовились в духовке более равномерно, то достаточно взять пачку соли и ненужный противень.

Все, что нужно сделать - рассыпать в противень соль толстым слоем и поставить на нижний уровень в духовке. Соль сделает нагрев духовки равномерным, а использовать ее можно хоть и несколько лет.

Еще одна подсказка для хозяек, у которых нет соли, а пирог надо срочно "реанимировать". Если вы достали его и видите, что он не пропекся - уменьшите огонь в духовке, подставьте снизу воду в сковороде и смажьте сам пирог молоком. Таким образом серединка блюда допечется. Но будьте готовы, что пирог может потерять форму.

Что такое KitchenAid?

KitchenAid - американский бренд бытовой техники, принадлежащий компании Whirlpool Corporation. Компания была создана в 1919 году на базе корпорации Hobart Corporation, чтобы производила стационарные миксеры; первая представленная модель - "H-5". Компания столкнулась с жесткой конкуренцией, поскольку на стремительно развивающемся рынке появились конкуренты. В 1930-х дизайнером Эгмонтом Аренсом была создана модель миксера под названием "К". Эта модель стала визитной карточкой компании и практически не изменилась с тех пор. Второе направление, представленное компанией в 1949 - посудомоечные машины, пишет Википедия.

Читайте также другие лайфхаки:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак
Реклама

Главное за день

Украина под обстрелом: РФ запустила табун ракет, звучат сильные взрывы

Украина под обстрелом: РФ запустила табун ракет, звучат сильные взрывы

04:12 Украина
Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95: в Харькове прогремела серия взрывов

Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95: в Харькове прогремела серия взрывов

00:52 Украина
РФ захватила поселок в Донецкой области: в DeepState сказали, где продвинулся враг

РФ захватила поселок в Донецкой области: в DeepState сказали, где продвинулся враг

00:17 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп Таро на июль 2024: Козерогам - новое начало, Водолеям - конфликт, Рыбам - деньги 5025

Гороскоп Таро на июль 2024: Козерогам - новое начало, Водолеям - конфликт, Рыбам - деньги

У РФ исчерпываются последние запасы : Огрызко сказал, сколько Россия еще способна воевать 2961

"У РФ исчерпываются последние запасы": Огрызко сказал, сколько Россия еще способна воевать

Гороскоп на сегодня 22 июня: Ракам - райский период, Тельцам - большая зависть 2135

Гороскоп на сегодня 22 июня: Ракам - райский период, Тельцам - большая зависть

Это не сработает : Буданов раскрыл единственный сценарий завершения войны 1923

"Это не сработает": Буданов раскрыл единственный сценарий завершения войны

Последние новости

05:20

Лишь самые сообразительные догадаются, кто из 3-х людей притворяется больным: сложная загадка

04:40

Отстранение Путина от власти: названа неожиданная причина для завершения войныВидео

04:12

Украина под обстрелом: РФ запустила табун ракет, звучат сильные взрывы

04:05

Группа Queen продала свои хиты за гигантскую сумму: о каких деньгах идет речь

03:34

Почему духовка не пропекает середину - один лайфхак спасет вашу выпечку

Евро 2024 Словакия Украина: украинцы минимально одолели словаковЕвро 2024 Словакия Украина: украинцы минимально одолели словаков
02:41

9-летний парень решил поесть ночью: то, что он увидел на кухне шокировало всехВидео

02:00

Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу удивила своим заявлением - детали

01:30

Не стоит спешить с разрушением Крымского моста: неожиданный прогноз экс-главы МИДВидео

00:52

Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95: в Харькове прогремела серия взрывов

Реклама
00:17

РФ захватила поселок в Донецкой области: в DeepState сказали, где продвинулся враг

00:16

"Плохая новость": Джеджула прокомментировал развод Димопулос

21 июня, пятница
23:24

"Знаю его давно": Ермак отреагировал на избиение военного охранниками Тищенко

23:19

РФ обстреляла Волчанскую общину: женщина погибла, раненый водитель пешком спасался

22:54

"Муж": Мурат Налчаджиоглу показал обручальное кольцо

22:22

Самый воздушный пирог с абрикосами - нереально простой рецептВидео

22:16

"В июле - первый этап": Стефанишина сделала важное заявление о вступлении в ЕС

22:11

Собрали "по частям": Нидерланды вместе с другой страной передадут Украине Patriot

21:14

"Десятки российских атак ежедневно": Зеленский назвал самое сложное направление фронта

21:12

США разрешили бить по РФ дальнобойными ракетами - Пентагон

20:58

Жизнь перевернется в миг: для какого знака зодиака начнется "самый тяжелый месяц"Видео

Реклама
20:28

Штраф 50 тысяч евро: почему в Германии нельзя ставить сарай на своем участкеВидео

20:23

Украина будет в безопасности только в 2 случаях: дипломат описал, что может ждать нашу странуВидео

19:59

Соглашение по безопасности и Саммит мира: Зеленский раскрыл детали разговора с Дудой

19:47

Существует важное правило: как понять, что можно копать молодую картошкуВидео

19:38

Потери колоссальные, наступление остановили: ВСУ сорвали планы РФ на Харьковщине - ГУР

19:11

Град, шквалы и грозы: в четырех областях объявили штормовое предупреждение

19:05

Путин подписался на дружбу с азиатским Лукашенкомнение

19:00

"Вундерваффе" не работает: дипломат оценил шанс РФ на победу в войне с НАТО

18:29

Как правильно - "щавЕль" или "щАвель": какую ошибку делают многие украинцыВидео

18:23

"Он говорил безумные вещи": Трамп обвинил Байдена в нападении РФ на Украину

18:04

Избиения военных и поджоги бусов. Почему Россия устроила охоту на ТЦК

17:48

В Краснодарском крае РФ прилет: поражена казарма воинской части ПВО под ЕйскомВидео

17:46

Довольно гадкое место в доме: откуда появляются плодовые мухи и как от них избавиться

17:40

Графики отключения света 22 июня: в какие часы не будут выключать электроэнергию

17:33

Не надо волноваться из-за поражения в войне: в Польше жестко потроллили Путина

17:23

РФ скоро распадется: названо невероятные сроки развития этого сценарияВидео

17:15

Можно влететь в копеечку: что категорически нельзя выливать в раковинуВидео

16:55

В Кривом Роге прогремел взрыв: оккупанты атаковали инфраструктуру города

16:40

"У РФ исчерпываются последние запасы": Огрызко сказал, сколько Россия еще способна воеватьВидео

16:26

Что можно и нельзя делать 22 июня: приметы в Троицкую поминальную субботу

Реклама
16:24

Как правильно хранить чеснок, чтобы он не высыхал: проверенные бабушкины способыВидео

16:20

В Адыгее горели здания и ангар: появились первые снимки нефтебазы РФ после атаки

16:06

Миф чистой воды: можно ли "понижать градус" во время застолья - ответ удивитВидео

15:59

Тысячи бордов с рекламой Порошенко – это спекуляция на ВСУ, – военный

15:57

Надо ли удалять зубы мудрости - стоматолог расставил точки над "И"

15:44

Ударит температура +35, будут ливни и град: Украину накрывает опасная погода

15:10

Восемь бригад бросили на штурм: в ВСУ назвали самые "горячие" участки фронта

15:00

Километровые ногти и яхта: Началджиоглу показался с дочкой от Ани Лорак

14:56

Как в домашних условиях проверить серебро - топ 5 легких способов

14:39

Видели все, но назначение знают единицы: для чего нужен "язычок" в горле

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять