Почему духовка не пропекает середину - один лайфхак спасет вашу выпечку

У многих хозяек возникает вопрос, что делать если духовка не пропекает внутри торты или пироги. Но есть лайфхак, который поможет решить эту проблему.

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Что делать если духовка не пропекает внутри / Коллаж: Главред, фото: flickr

Часто выпекание пирога или коржей для торта заканчивается трагедией для хозяек. Они вытаскивают из духовки готовую выпечку, а серединка остается сырой. Не стоит думать, что вы сделали что-то не так. Скорее всего, проблема в самой духовке. Поэтому рассказываем, что делать, если духовка не пропекает внутри блюда.

Прежде всего нужно осмотреть все ключевые элементы духовки, возможно проблема в их поломке. Как советует Kitchenaid, сначала проверьте исправность нагревательного элемента, дверцы духовки, калибровку, датчик температуры и поток воздуха.

Если вы видите, что с технической составляющей все хорошо, тогда возникает вопрос, а почему же выпечка внутри сырая? Это может быть обусловлено отдельными характеристиками духовой печи. Но не нужно сразу выбрасывать имеющуюся духовку и искать новую. Достаточно использовать легкий и доступный лайфхак.

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Что делать, если тесто не пропекается внутри

Если вы смущены тем, почему выпечка внутри сырая и хотите, чтобы блюда готовились в духовке более равномерно, то достаточно взять пачку соли и ненужный противень.

Все, что нужно сделать - рассыпать в противень соль толстым слоем и поставить на нижний уровень в духовке. Соль сделает нагрев духовки равномерным, а использовать ее можно хоть и несколько лет.

Еще одна подсказка для хозяек, у которых нет соли, а пирог надо срочно "реанимировать". Если вы достали его и видите, что он не пропекся - уменьшите огонь в духовке, подставьте снизу воду в сковороде и смажьте сам пирог молоком. Таким образом серединка блюда допечется. Но будьте готовы, что пирог может потерять форму.

Что такое KitchenAid? KitchenAid - американский бренд бытовой техники, принадлежащий компании Whirlpool Corporation. Компания была создана в 1919 году на базе корпорации Hobart Corporation, чтобы производила стационарные миксеры; первая представленная модель - "H-5". Компания столкнулась с жесткой конкуренцией, поскольку на стремительно развивающемся рынке появились конкуренты. В 1930-х дизайнером Эгмонтом Аренсом была создана модель миксера под названием "К". Эта модель стала визитной карточкой компании и практически не изменилась с тех пор. Второе направление, представленное компанией в 1949 - посудомоечные машины, пишет Википедия.

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