Это не переговоры о мире: эксперт сказал, чего на самом деле хочет Путин

Москва хочет сохранить только имитацию диалога, чтобы тянуть время. В то же время Трампу нужен результат.

https://glavred.info/world/eto-ne-peregovory-o-mire-ekspert-skazal-chego-na-samom-dele-hochet-putin-10720487.html Ссылка скопирована

Кремлю нужен процесс без результата, считает Кулик / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Вы узнаете:

Кто слил стенограммы

Какую цель преследует цель

Чего хочет Трамп

Слив стенограмм разговоров Ушакова с Уиткоффом и Дмитриевым, вероятно, организовала российская сторона. Такое мнение озвучил руководитель Центра исследований проблем гражданского общества, политический эксперт Виталий Кулик и объяснил, зачем это нужно Кремлю.

По его словам, России не выгодно сейчас подписывать мирное соглашение, но важно сохранить переговорный процесс.

видео дня

"Я абсолютно убежден, что записи разговоров Ушакова с Уиткоффом и Дмитриевым слили сами россияне. Ведь не в интересах России сейчас что-либо подписывать, а, тем более, достигать устойчивого мира. Поэтому они решили завалить переговоры, не прекратив их, то есть не получить результата, но сохранить динамику переговоров", - сказал Кулик в интервью Главреду.

Чего хочет Путин

Эксперт считает, что Путину нужно сохранить переговорный процесс, поскольку, по его мнению, он ведет его к желаемому результату.

"А желаемым результатом для него является признание за Россией статуса сверхдержавы и готовность вступать с ней в предметные разговоры о новом мировом порядке. Цена здесь – не Украина. Эти переговоры – не об Украине, а о новом мировом порядке. И в таких переговорах нужно, чтобы никакой конкретики по Украине не было. Поэтому процесс можно затягивать и играть в это еще долго, держа Трампа на вытянутой руке", - сказал Кулик.

По его словам, за это время Россия решит свои вопросы: возможно, выйдет на определенные договоренности с Соединенными Штатами, избежит чрезмерных санкций, а, может, и добьется снятия части из них.

Чего хочет Трамп

Президенту США Дональду Трампу не нужен процесс ради процесса. Еум неоходим конкретный результат. Но он вполне может согласиться и на рамочные соглашения, которые не выполняются.

"Поэтому может появиться некое коммюнике, которое не будет предусматривать никаких гарантий и которое невозможно выполнить, то есть это будет скорее пожелание, под которым подпишутся все стороны. Но Трамп будет продавать это как окончание войны и победу, как он это сделал с Таиландом и Камбоджей и другими войнами, которые он "закончил". На самом деле эти войны не закончились, до сих пор продолжаются перестрелки в этих регионах и на этих фронтах глобальной войны", - объяснил Кулик.

Визит Уиткоффа в Москву - что известно

Как писал Главред, 1 декабря спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправился в Москву на встречу с главой России Владимиром Путиным, которая, вероятно, состоится 2 декабря.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф намерен доставить в Москву согласованный с Украиной "мирный план". В то же время нет оснований ожидать, что Россия пойдет на компромисс или согласится завершить войну, отмечает австралийский генерал в отставке и военный обозреватель Мик Райан.

Как пишет CNN, президент США Дональд Трамп выбрал "нетрадиционный – и порой противоречивый – подход к дипломатии" в попытке заключить мирное соглашение для прекращения войны России в Украине. В частности, на переговоры к главе России Владимиру Путину Трамп отправил спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера. Ни один из них не был утвержден Сенатом на дипломатических должностях.

В Кремле пытаются избежать публичного обсуждения результатов встречи между США и Россией 2 декабря. Таким образом РФ рассчитывает скрыть вероятное отвержение американо-украинского мирного предложения. Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Почему Путину не выгодно завершение войны: мнение эксперта

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что завершение войны станет для главы РФ Владимира Путина куда более серьёзным испытанием, чем её продолжение. С окончанием боевых действий исчезает "наркотик", который позволял Кремлю консолидировать общественное мнение на фоне милитаристской риторики.

По его словам, если война закончится, то в повестку вернутся вопросы зарплат, цен, рабочих мест, свободы передвижения, доступы к информации, качества медицины и образования.

"И выясняется, что после войны дела у Путина значительно хуже, чем до", - сказал Орешкин в интервью Главреду.

Другие новости:

О персоне: Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред