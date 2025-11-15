Из плена могут вернуться более тысячи украинцев: Умеров проводит переговоры с РФ

Кратко:
- По словам Умерова, речь идет об освобождении 1 200 украинских граждан
- В ближайшее время пройдут технические консультации
Украина и Россия возобновляют переговоры относительно обмена пленными по "стамбульскому формату". Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.
"По поручению президента Украины на днях провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах по восстановлению процесса обменов и освобождения наших людей из российского плена. В результате этих переговоров стороны согласились активировать стамбульские договоренности", - отметил он.видео дня
По словам Умерова, речь идет об освобождении 1 200 украинских граждан.
"В ближайшее время пройдут технические консультации. Они должны закрепить все процедурные и организационные моменты. Работаем без пауз, чтобы украинцы, которые должны вернуться из плена, встретили новогодние и рождественские праздники дома - за семейным столом и рядом с родными", - добавил секретарь СНБО.
Обмен пленными - последние новости по теме
2 октября Украина и РФ провели обмен пленными. Домой вернули 185 военных и 20 гражданских. Большинство из них попало в российский плен еще в 2022 году.
Напомним, как сообщал Главред, 24 августа, в День Независимости, состоялся очередной обмен, во время которого Украина вернула из российского плена 146 человек. Среди освобожденных - журналист агентства УНИАН Дмитрий Хилюк.
Ранее, 14 августа, во время обмена удалось освободить гражданского Богдана Ковальчука, который попал в плен в 17 лет. О его возвращении рассказала бабушка, Татьяна Гоц.
Также, среди освобожденных из плена 14 августа украинцев был старший мичман и бывший командир уничтоженного россиянами минного тральщика "Геническ" Александр Бойчук, который в 2014 году спас этот корабль во время аннексии Крыма.
Другие новости:
- "Я был в плену 1267 дней": военные впервые поговорили с родными, не сдерживая слез
- Берег его все месяцы: военный признался, что помогло ему пережить плен
- Удар РФ по Запорожью убил 7-летнего мальчика, его отец три года провёл в плену
О персоне: Рустем Умеров
Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".
В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред