Берег его все месяцы: военный признался, что помогло ему пережить плен

Что известно:
- Украина и РФ провели обмен пленными
- Домой удалось вернуть 205 человек
- Один из военных весь плен берег письмо от любимой
Украина и РФ провели обмен пленными 2 октября. В рамках обмена домой вернулся пограничник Игорь, который защищал Мариуполь. Он рассказал, что именно давало ему силы выдержать плен и не упасть духом. Об этом рассказывает Госпогранслужба Украины.
В плену он получил письмо от любимой. Он берег его все время в неволе и вернулся с ним на родную землю. Он берег его, как зеницу ока.
"Когда в плену получил это письмо - не мог поверить. Перечитывал его снова и снова. Это была моя самая большая опора", - рассказал Игорь.
Текст письма от любимой Игоря
"Кисюнчик, привет! Это Вика. Как ты там? Я нормально, в Норвегии с мамой и Симочкой. Очень по тебе скучаем и ждем. Зай, мы все делаем, чтобы ты вернулся. Не смей сомневаться в этом. Просто поверь мне, я пишу это не для того, чтобы тебя успокоить. Тебя никто не забыл, мы ждем и очень любим. Я прошу тебя, только держись, я верю в это, ты очень сильный человек, мы сможем это выдержать и вернешься ко мне. Твоя семья в порядке, мама работает, Антон тоже, электриком. С ней все в порядке, хоть мы и не общаемся. Я тебя очень люблю", - написала любимая пограничника.
Обмен пленными - последние новости по теме
2 октября Украина и РФ провели новый обмен пленными. Домой вернули 185 военных и 20 гражданских. Большинство из них попало в российский плен еще в 2022 году.
Напомним, как сообщал Главред, 24 августа, в День Независимости, состоялся очередной обмен, во время которого Украина вернула из российского плена 146 человек. Среди освобожденных - журналист агентства УНИАН Дмитрий Хилюк.
Ранее, 14 августа, во время обмена удалось освободить гражданского Богдана Ковальчука, который попал в плен в 17 лет. О его возвращении рассказала бабушка, Татьяна Гоц.
Также, среди освобожденных из плена 14 августа украинцев был старший мичман и бывший командир уничтоженного россиянами минного тральщика "Геническ" Александр Бойчук, который в 2014 году спас этот корабль во время аннексии Крыма.
