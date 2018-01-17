В Украине с апреля может вырасти цена на газ

Кабинет министров хочет изменить методику определения цены газа для населения с 1 апреля 2018, что приведет к подорожанию газа на более, чем 8%.

Соответствующий проект постановления подготовлен Министерством энергетики и угольной промышленности, сообщают "Украинские Новости".

Согласно проекту, с 1 апреля предлагается полностью отойти от принципа определения цены газа для населения и пересмотра ее каждые 6 месяцев в зависимости от цены импортного паритета.

Специальные обязательства на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа возложены на период 2018-2021 годов.

Цена газа будет определяться на год – с 1 апреля 2018 года по 1 апреля 2019 года, и так далее. Она будет формироваться как среднеарифметическая цена импортного газа на немецком газовом хабе (NCG) без учета стоимости транзита до границы Украины (Hub). За 6 месяцев предыдущего года – с 1 апреля по 30 сентября, и переводится в гривну по курсу, действующему на период закупки.

Издание уточнило, что по такой методике с 1 апреля 2018 года стоимость газа для населения может вырасти на 8,3%, то есть, с 4942 гривен за тысячу кубометров до 5352 гривен. И такая цена будет действовать до 1 апреля 2019 года.

Ранее сообщалось, что Украина намерена вскоре предложить Международному валютному фонду новую формулу расчета цены на газ для населения.