Порошенко утвердил закон о госбюджете Украины-2018





Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о бюджете на 2018 год.

Такое сообщение в субботу, 30 декабря, опубликовала пресс-служба главы государства.

Согласно обнародованным данным, основными приоритетами главного финансового документа Украины-2018 указаны экономический рост и повышение доходов населения, усиление обороноспособности, поддержка аграрного сектора и строительство дорог, децентрализация и энергоэффективность, а также развитие человеческого капитала.

Доходы госбюджета запланированы в размере 913 млрд 613 млн 702,5 тысяч гривен (+18,5% по сравнению с 2017-м), расходы - 988 млрд 634 млн 334,5 тысяч гривен (+17,5% по сравнению с 2017-м).

Кроме того, максимальный объем госдолга на 31 декабря будущего года определен в размере - 1 трлн 999 млрд 347 млн 176,8 тысяч гривен. На 2018 год прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц установлен в размере с 1 января будушего года - 1700 гривен, с 1 июля - 1777 гривен, с 1 декабря - 1853 гривны. Минимальная зарплата с 1 января - 3723 гривны.

Как отметил Порошенко, в бюджете страны на 2018-й заложено выделение денежных средств на армию почти на четверть больше, чем в 2017-м - 86 млрд гривен.

Напомним, депутаты Рады приняли государственный бюджет на будущий год поздним вечером 7 декабря. "За" проголосовали 267 народных избранников.