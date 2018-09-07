Пенсионный фонд назвал желаемую сумму "минималки"

С учетом всех расходов среднего украинца, минимальная зарплата в 2019 году должна быть минимум 7,7 тысяч гривен

С 2019 года минимальная зарплата должна составлять не менее 7,7 тысяч гривен, заявляют в Пенсионном фонде Украины, аргументируя это заявление расчетами Федерации профсоюзов Украины. В самой Федерации отметили, что на предложения профсоюзов в Министерстве финансов Украины заявили о невозможности учета подавляющего большинства профсоюзных предложений.

"Главный разработчик госбюджета проинформировал, что в следующем году не предвидится кардинальный рост размеров основных государственных социальных стандартов и гарантий - прожиточного минимума, минимальной зарплаты, минимальной пенсии, государственной помощи, а планируется только их индексирование практически на уровень инфляции", - сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Читайте такжеВ Кабмине сказали, когда в Украине повысят минималкуВ ФПУ обращают внимание на то, что в 2019 году правительство планирует установить минимальную зарплату ниже реального прожиточного минимума, а именно в размере 4173 грн.

По расчетам Федерации профсоюзов, с учетом фактической стоимости потребительской корзины, расходов на жилье, образование, здравоохранение, содержание семьи, инфляции, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2019 года должна составлять не менее 7,7 тыс. грн, должностной оклад работника I тарифного разряда единой тарифной сетки - больше размера минимальной зарплаты, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц - около 5,2 тыс. грн.

Напомним, в конце июня министр социальной политики Украины Андрей Рева говорил, что в бюджете нашей страны нет средств, за счет которых можно было бы поднять минимальную зарплату.