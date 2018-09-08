Порошенко пообещал украинцам "неслыханный рост минимальной зарплаты"

Правительство планирует дальнейший рост "минималки"

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с молодежью в Виннице 8 сентября подтвердил, что в конце бюджетного года власть примет решение о повышении минимальной заработной платы по Украине до почти 4200 грн.

"Четыре года назад минимальная заработная плата была 1000-1200 грн. Потом мы приняли решение революционно с 1600 грн поднять до 3200. Это было в прошлом году. В этом году в конце бюджетного года мы примем решение поставить почти 4200 грн. И это неслыханный рост зарплаты. Но мы это делаем не перед выборами – мы это делаем для того, чтобы не быть больше страной дешевой рабочей силы – у нас другие конкурентные преимущества, а украинцы имеют право получать достойную зарплату", – заявил он, сообщает "Интерфакс-Украина"

Читайте такжеВ Кабмине сказали, когда в Украине повысят минималкуПрезидент заявил, что "минималка" в Украине продолжит расти - по планам правительства, она должна достигнуть 12-15 тысяч гривен, что прекратит массовый отъезд украинцев на работу за рубеж.

Ранее Пенсионный Фонд Украины рассказал, какой должна быть минимальная зарплата с 2019 года с учетом всех расходов среднестатического украинца.

А в конце июня министр социальной политики Украины Андрей Рева говорил, что в бюджете нашей страны нет средств, за счет которых можно было бы поднять минимальную зарплату.