"За основу и в целом": В Раде проголосовали за проект госбюджета-2019

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Верховной Рады приняли за основу и в целом проект постановления №9000-П, посвященному выводам и предложениям к проекту госбюджета Украины на будущий год.

Соответствующая информация была опубликована на официальном портале парламента. Проект постановления за основу поддержали 242 народных избранника, а в целом − 240 депутатов.

Согласно документу, в госбюджете на 2019 заложен рост доходов по сравнению с 2018 годом на 9,0% − до 1,8 трлн гривен. В то же время расходы составят 1,94 трлн гривен (+10% по сравнению с нынешним годом).

Кроме того, в проекте госбюджета предусматриваются расходы на оборону в размере 209,5 млрд гривен. Минимальная зарплата с 1 января 2019-го вырастет на 12% − с 3,723 тысячи гривен до 4,173 тысячи гривен. Также в проекте госбюджета-2019 все расчеты осуществлялись с прогнозированным курсом американской валюты 29,4 грн за доллар.

Напомним, ранее сообщалось о том, что стала известна шокирующая сумма внешнего долга, которую Украина обязана выплатить в 2019 году.