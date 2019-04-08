Fitch прогнозирует резкую девальвацию гривны

Гривна и доллар / tsn.ua

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что до конца 2019 года гривня девальвирует до 28,86 грн. Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на недавний аналитический отчет Fitch по кредитному рейтингу Нафтогаза.

В 2020 году гривня, по прогнозам Fitch и дальше будет обесцениваться и опустится до 30,6 грн за доллар.

Напомним, что аналитики инвестбанка Morgan Stanley прогнозируют, что до конца 2019 года курс гривны по отношению к доллару США снизится на 4 грн до 31 грн за доллар.

В проекте закона о госбюджете Украины на 2019-й, который утвердила Верховная Рада, курс гривны к доллару в 2019 году прогнозируется немного выше 29 грн.