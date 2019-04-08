Fitch прогнозирует резкую девальвацию гривны

Курс национальной валюты до 2020 года опустится до 30,6 грн за доллар.
Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что до конца 2019 года гривня девальвирует до 28,86 грн. Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на недавний аналитический отчет Fitch по кредитному рейтингу Нафтогаза.
В 2020 году гривня, по прогнозам Fitch и дальше будет обесцениваться и опустится до 30,6 грн за доллар.
Напомним, что аналитики инвестбанка Morgan Stanley прогнозируют, что до конца 2019 года курс гривны по отношению к доллару США снизится на 4 грн до 31 грн за доллар.
В проекте закона о госбюджете Украины на 2019-й, который утвердила Верховная Рада, курс гривны к доллару в 2019 году прогнозируется немного выше 29 грн.