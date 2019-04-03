Зарубежные аналитики прогнозируют стремительную девальвацию гривны

3 апреля 2019, 10:59

Также эксперты Morgan Stanley прогнозируют снижение темпов роста ВВП.

Курс валют в Украине
Курс валют в Украине / Reuters

Аналитики инвестбанка Morgan Stanley прогнозируют, что до конца 2019 года курс гривны по отношению к доллару США снизится на 4 грн до 31 грн за доллар. Об этом идет речь в аналитической публикации НВ Бизнес.

К концу 2020 года, курс гривны по отношению к доллару снизится еще сильнее — до 32,5 грн/долл, считают аналитики инвестбанка.

Кроме того, аналитики Morgan Stanley прогнозируют снижение темпов роста ВВП до 2,7% в 2019 году и 2,6% в 2020-м.

Напомним, в начале текущего года гривна укреплялась к доллару и евро, а перед выборами президента Украины 2019 теряла позиции к западным валютам.

В проекте закона о госбюджете Украины на 2019-й, который утвердила Верховная Рада, курс гривны к доллару к 2019 году прогнозируется немного выше 29 грн.

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Доллар гривна падение девальвация Morgan Stanley курс валют
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