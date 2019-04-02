На плечи нового президента Украины лягут огромные проблемы – Rzeczpospolita

Выборы 2019 / УНИАН

Впервые в истории независимой Украины огромные шансы занять самый важный пост в государстве имеет человек, который никогда прежде не занимался политикой и не занимал государственные должности. Об этом идет речь в материале польського издания Rzeczpospolita, перевод которого публикует Главред.

Образ Зеленского не соответствует традиционному кандидату в президенты Украины. Он является основателем и давним руководителем крупнейшей частной кинокомпании "Квартал 95".

В Киеве никто не сомневается, что Зеленский попал в мир великой политики благодаря популярному сериалу "Слуга народа", который впервые появился на экранах телевизоров в 2015 году. Во время избирательной кампании Зеленский заявил, что в своем сериале он показал "Украину мечты". И миллионы украинцев поверили ему.

Читайте такжеПольские СМИ: украинскую экономику в 2019 году ожидает стагнацияУкраинская реальность несколько сложнее, чем сценарий популярного сериала. Киев более 5 лет никак не влияет на процессы, происходящие в аннексированном Россией Крыму. Москва построила мост и соединила этот регион со своим Краснодарским краем, закрыла украиноязычные школы, посадила в тюрьмы проукраинских активистов и крымских татар. Россия де-факто заблокировала доступ Украины к Азовскому морю и отрезала Мариупольский порт от остального мира. Во время избирательной кампании все фавориты опросов обещали вернуть Крым, но Зеленский был самым умеренным в этом вопросе.

Ни один из кандидатов в президенты не представил стратегию по прекращению войны на Донбассе. Есть много признаков того, что регион повторяет судьбу Абхазии и Южной Осетии, оторванных в 2008 году от Грузии. Зеленский хочет продолжить переговоры в нормандском формате (Украина, Россия, Франция и Германия) и подключить к ним Великобританию и США.

Однако это далеко не все проблемы Украины, которые лягут на плечи нового президента страны. С точки зрения ВВП на душу населения (данные МВФ от 2017 года) Украина уступает Гондурасу и находится более или менее на том же уровне, что Лаос или Египет. Средняя зарплата в стране составляет 9400 грн (эквивалент 1300 злотых), а средний размер пенсии 2600 грн (около 360 злотых).