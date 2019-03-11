Украинцам пообещали рост средней зарплаты в 2019 году до 12 тысяч грн – при одном условии

Украинцам пообещали рост средней зарплаты / zarplata.alexyanovsky.com

К концу текущего года средняя зарплата в Украине вырастет до 12 тыс. грн – если прогнозы Нацбанка касательно курса доллара в Украине и уровня инфляции окажутся правдивыми.

"На 2019 год, я думаю, что есть все возможности достичь предела 12 тысяч гривен, с учетом того, что курс гривны будет колебаться в приемлемых пределах и инфляция в этом году не превысит 8%", – цитирует пресс-служба Кабмина вице-премьер-министра Павла Розенко.

По его словам, "было бы очень неплохо, если бы средняя зарплата выросла примерно на 15-20%, что с учетом инфляции, составит 10% роста реальной заработной платы".

В то же время чиновник признал, что около 20% семей в Украине, в которых работает хотя бы один человек, до сих пор живут за чертой бедности.

Напомним, зарплата Андрея Коболева на посту главы правления Нафтогаза составляет около 2 млн долларов в год. Это в 4 раза больше, чем у его европейских коллег.

Ранее премьер-министр предлагал снизить "заоблачные" зарплаты руководства "Нафтогаза". Позднее в Набсовете компании Андрею Коболеву отказались поднимать оклад. До этого в "Нафтогазе" официально засекретили фамилии представителей руководства, которые получили миллионные премии.

Как сообщалось, Порошенко перечисляет зарплату президента своему же благотворительному фонду. В 2018 и 2017 годах президент отдал на благотворительность по 270,5 тысяч.