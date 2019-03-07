"Тихо сам с собою": Порошенко перечисляет зарплату президента своему благотворительному фонду

Начиная с 2014 года президент Петр Порошенко весь свой заработок на должности главы государства отдает своей благотворительной организации Благотворительный фонд Порошенко.
В 2018 и 2017 годах президент отдал на благотворительность по 270,5 тыс. гривен своей зарплаты, в 2016 году – 295 тыс. гривен, а в 2014-2015 годах – около 100 тыс. гривен.
По данным портала Министерства финансов E-data, зарплата Порошенко ежемесячно перечисляется Благотворительному фонду Порошенко, передают Українські Новини.
Петр Порошенко перечисляет зарплату своему же благотворительному фонду ukranews.com
Петр Порошенко перечисляет зарплату своему же благотворительному фонду ukranews.com
Петр Порошенко перечисляет зарплату своему же благотворительному фонду ukranews.com
Петр Порошенко перечисляет зарплату своему же благотворительному фонду ukranews.com
Петр Порошенко перечисляет зарплату своему же благотворительному фонду ukranews.com
Петр Порошенко перечисляет зарплату своему же благотворительному фонду ukranews.com
Петр Порошенко перечисляет зарплату своему же благотворительному фонду ukranews.com
Петр Порошенко перечисляет зарплату своему же благотворительному фонду ukranews.com
Петр Порошенко перечисляет зарплату своему же благотворительному фонду ukranews.com
Петр Порошенко перечисляет зарплату своему же благотворительному фонду ukranews.com
Петр Порошенко перечисляет зарплату своему же благотворительному фонду ukranews.com
Петр Порошенко перечисляет зарплату своему же благотворительному фонду ukranews.com
Напомним, ранее Порошенко показал новые миллионы в своей декларации.