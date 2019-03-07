"Тихо сам с собою": Порошенко перечисляет зарплату президента своему благотворительному фонду

Петр Порошенко

Начиная с 2014 года президент Петр Порошенко весь свой заработок на должности главы государства отдает своей благотворительной организации Благотворительный фонд Порошенко.

В 2018 и 2017 годах президент отдал на благотворительность по 270,5 тыс. гривен своей зарплаты, в 2016 году – 295 тыс. гривен, а в 2014-2015 годах – около 100 тыс. гривен.

По данным портала Министерства финансов E-data, зарплата Порошенко ежемесячно перечисляется Благотворительному фонду Порошенко, передают Українські Новини.

Напомним, ранее Порошенко показал новые миллионы в своей декларации.