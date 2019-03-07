$2 млн: Гройсман проговорился о зарплате главы Нафтогаза

Гройсман проговорился о зарплате Коболева

Зарплата Андрея Коболева на посту главы правления Нафтогаза составляет около 2 млн долларов в год. Это в 4 раза больше, чем у его европейских коллег.

"Все очень просто. Пять лет действовал контракт руководителя НАК "Нафтогаз". По этому контракту его зарплата была почти 2 млн долларов в год. Этот контракт был подписан тогдашним министром экономики за три дня до прихода нашего правительства… Посмотрели, сколько такой равнозначный менеджер получает в европейских странах в государственной компании. В четыре раза меньше", — рассказал премьер-министр Владимир Гройсман в эфире Прямого.

Премьер заверил, что правительство готово платить главе Нафтогаза европейскую зарплату – но не в четыре же раза больше, чем в самой Европе.

Напомним, 22 марта завершается контракт нынешнего главы НАК Андрея Коболева. Теперь Кабмин объявит конкурс на должность главы Нафтогаза.

Ранее премьер-министр предлагал снизить "заоблачные" зарплаты руководства "Нафтогаза". Позднее в Набсовете компании Андрею Коболеву отказались поднимать оклад. До этого в "Нафтогазе" официально засекретили фамилии представителей руководства, которые получили миллионные премии.