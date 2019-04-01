Отрыв Зеленского: в ЦИК обработали более 80% протоколов

1 апреля 2019, 14:42

Тройка лидеров выборов в Украине 2019 не изменилась.

ЦИК обработал более 80% протоколов, Владимир Зеленский серьезно перещеголял Петра Порошенко и Юлию Тимошенко
Центризбирком обработал более 80% протоколов, Владимир Зеленский серьезно перещеголял Петра Порошенко и Юлию Тимошенко

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что после проведения голосования в рамках первого тура выборы президента 2019 подсчитаны более 80% протоколов.

На выборах в Украине 2019 не произошли перестановки в тройке лидеров — кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский серьезно опережает ближайших соперников, говорится на сайте ЦИК.

В Центризбиркоме уже обработали протоколов 80,33% протоколов. После подсчета документов выяснилось, что за Зеленского отдали голос 30,41% избирателей (4 млн 538 тысяч 692). Второе место в избирательной гонке остается за нынешним президентом и кандидатом на этот пост — Петром Порошенко.

Действующий украинский лидер получил 16,03% голосов (2 млн 392 тысячи 900 избирателей), а его ближайшая соперница — лидер Батькивщины Юлия Тимошенко — 13,24% (1 млн 977 тысяч 84 избирателя).

Победителя выборов президента 2019 в первом туре могут определить, если один из кандидатов получит более 50% голосов. В ЦИК уже анонсировали второй тур выборов президента Украины, в него попадут кандидаты, которые в первом туре заняли первое и второе место. Таким образом, во втором туре выборов 2019 Украина могут встретиться Зеленский и Порошенко.

Напомним, 31 марта в Украине состоялся первый тур выборов президента 2019. В избирательной гонке участвовало рекордное количество кандидатов в президенты — 39. По данным Центризбиркома, явка на выборы 2019 Украина составила 63,48%.

Список кандидатов на пост президента

В избирательной гонке примет участие рекордное количество кандидатов — 39 человек.

Из-за этого бюллетень для президентских выборов 2019 года в Украине является самым большим за всю историю выборов.

А если выложить друг за другом все бюллетени, то их длина составит 24 тыс. 354 км - расстояние от Киева до столицы Уругвая, а плоскость, которую сможет покрыть продукция, достигнет 5 кв. км - как 70 футбольных полей.

Выборы президента Украины-2019: окончательный список кандидатов 

Игорь Шевченко: Самовыдвиженец, беспартийный. 48 лет, юрист, экс-министр экологии. Президент благотворительной организации "Успішна Україна".

Виталий Скоцик: Самовыдвиженец, беспартийный. 47 лет, экономист, экс-глава Аграрной партии Украины. Профессор кафедры коневодства и пчеловодства в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины.

Валентин Наливайченко: Кандидат от партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость". 52 года, экс-глава СБУ, лидер партии "Справедливость".

Сергей Каплин: Кандидат от партии "Социал-демократическая партия". 39 лет, депутат Верховной Рады Украины.

Анатолий Гриценко: Кандидат от политической партии "Гражданская позиция". 61 год, доцент кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия", бывший министр обороны Украины (2005 – 2007).

Виталий Куприй: Самовыдвиженец, беспартийный. 45 лет, народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Ольга Богомолец: Самовыдвиженка. 51 год, народный депутат Украины от партии "Блок Петра Порошенко", председатель комитета парламента по вопросам здравоохранения. Политик также является Заслуженным врачом Украины и певицей.

Геннадий Балашов: Кандидат от партии "5.10". 57 лет. Украинский предприниматель, блогер, политик и общественный деятель, лидер партии "5.10".

Александр Шевченко: Кандидат от партии "УКРОП". 47 лет, внефракционный народный депутат Верховной Рады VIII созыва.

Роман Насиров: Самовыдвиженец. 39 лет, экс-нардеп, с мая 2015 года – председатель Государственной фискальной службы Украины. В январе 2018 Кабмин уволил его с этой должности, однако Насиров обжаловал это решение в суде.

Юрий Бойко: Самовыдвиженец. 60 лет. Народный депутат Украины, член партии "Оппозиционный блок". Его кандидатуру поддерживает политсила "Оппозиционная платформа – За жизнь", которой он руководит вместе с Вадимом Рабиновичем. Бывший министр энергетики и угольной промышленности (2010-2012 годы) и вице-премьер-министр (2012-2014 годы).

Юлия Тимошенко: Кандидат от политической партии "Батькивщина", 58 лет. Народный депутат Украины с 1997 года. Была премьер-министром Украины в 2005 и 2007-2010 годах. Баллотируется в президенты уже третий раз.

Олег Ляшко: Кандидат от политической партии "Радикальная партия", 46 лет. Украинский политик, народный депутат Украины, бывший журналист. Лидер "Радикальной партии".

Александр Вилкул: Кандидат от партии "Оппозиционный блок – партия мира и развития", 44 года. Украинский политик, член партии "Оппозиционный блок" (в прошлом Партия регионов).

Аркадий Корнацкий: Самовыдвиженец, 65 лет. Народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко"). Украинский политический деятель и предприниматель.

Александр Мороз: Кандидат от партии "Социалистическая партия", 74 года. Украинский политик и общественный деятель. Был главой Верховной Рады Украины в 1994-1998 и 2006-2007 годах.

Илья Кива: Кандидат от партии "Социалистическая партия Украины", 41 год. Был советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и руководителем департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины. Лидер "Социалистической партии Украины".

Руслан Кошулинский: Кандидат от Всеукраинского объединения "Свобода", 49 лет. Украинский политик, народный депутат Украины VII созыва и заместитель главы Верховной Рады (VII созыва). Его кандидатуру поддержали Конгресс украинских националистов, "Правый сектор", движение "С14" и Организация украинских националистов.

Александр Данилюк: Самовыдвиженец, 37 лет. Член партии "Гражданское движение "Общее дело". Советник министра обороны Украины Валерия Гелетея на общественных началах с 15 июля по 5 ноября 2014 года.

Сергей Тарута: Кандидат от политической партии "Основа", 63 года. Народный депутат Украины, председатель совета директоров компании "Индустриальный союз Донбасса". В 2014 году был главой Донецкой областной государственной администрации.

Владимир Зеленский: Кандидат от партии "Слуга народа". 41 год. Украинский политик, шоумен, актер, сценарист, продюсер и руководитель "Студии Квартал-95".

Инна Богословская: Самовыдвиженка. 58 лет. Украинский политик и предприниматель, экс-депутат Верховной Рады, экс-председатель политической партии "Вече" и бывший член Партии регионов.

Игорь Смешко: Самовыдвиженец. 63 года. Украинский военный, политический и государственный деятель, председатель Комитета по вопросам разведки при президенте Украины (с 2014 года), советник президента, председатель СБУ (2003-2005 годах).

Николай Габер: Самовыдвиженец. 58 лет. Украинский политик болгарского происхождения, кандидат биологических наук, помощник народного депутата Верховной Рады Андрея Реки. Является членом "Патриотической партии Украины".

Юрий Деревянко: Кандидат от партии "Воля". 45 лет. Украинский политик, предприниматель и народный депутат Украины.

Роман Бессмертный: Самовыдвиженец. 53 года. Бывший вице-премьер-министр Украины, экс-представитель Украины в Трехсторонней переговорной группе в Минске, преподаватель Киевского национального университета культуры и искусств.

Виктор Бондарь: Кандидат от партии "Видродження". Предприниматель, депутат Верховной Рады Украины, бывший министр транспорта и связи Украины (2005 – 2006 годы) и экс-глава Днепропетровской государственной администрации (с 2007 по 2010 годы).

Руслан Рыгованов: Самовыдвиженец, беспартийный. 45 лет. Исполняет обязанности начальника государственного предприятия "Севастопольский морской рыбный порт".

Сергей Носенко: Самовыдвиженец, беспартийный. 50 лет. Старший управляющий директор ООО "Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина".

Виктор Кривенко: Кандидат от партии "Народный рух Украины". 37 лет. Депутат VIII созыва ВРУ от партии "Самопомич", затем – во фракции БПП, сейчас внефракционный. С мая 2017 года – глава партии "Народный рух Украины".

Андрей Новак: Кандидат от партии "Патриот". 46 лет. Украинский экономист, политолог, общественный деятель. Кандидат экономических наук. Работал консультантом при комитетах Верховной Рады и помощником народного депутата, был советником двух премьер-министров Украины.

Василий Журавлев: Кандидат от партии "Стабильность". Председатель партии и президент Федерации футбола Мариуполя.

Юрий Тимошенко: Самовыдвиженец. 57 лет. Боец Национальной гвардии, народный депутат Украины, в Верховную Раду его выдвигал "Народный фронт", но в январе 2019 года политсила исключила парламентария из своей фракции. Сечас он не входит ни в одну из фракций. 

Петр Порошенко: Самовыдвиженец, 53 года. Украинский политик, государственный деятель, пятый президент Украины, предприниматель и олигарх.

Юрий Кармазин: Самовыдвиженец, 61 год. Украинский политический деятель, судья, Народный депутат Украины 2-го, 3-го, 4-го, 6-го созыва, председатель политической Партии защитников Отечества.

Юлия Литвиненко: Самовыдвиженка, 42 года. Украинская телеведущая, генеральный продюсер радиостанции "Вести ФМ".

Александр Ващенко: Самовыдвиженец, 56 лет. Руководитель общественной организации "Власть народа".

Владимир Петров: Самовыдвиженец. Блогер и журналист. Подозреваемый по делу о якобы домогательствах к студентке КПИ Наталье Бурейко. Сейчас он находится под домашним арестом.

Александр Соловьев: Выдвиженец от партии "Умная сила". 45 лет. Лидер партии "Умная сила", экс-начальник отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

На выборах в Украине 2019 было проведено четыре экзит-полла — избирателей на выходе из участков опрашивали социологи и узнали, что большинство участников голосования отдали предпочтение Владимиру Зеленскому, немного меньше людей поддержали Петра Порошенко, тройку лидеров замкнула Юлия Тимошенко. 

Результаты выборов 2019: когда объявят результаты голосования

Предварительные результаты выборов президента Украины появятся сразу после закрытия избирательных участков 31 марта в 20.00. Вначале это будут экзит-полы - результаты опросов украинцев на выходе из избирательных участков. Национальный экзит-пол 2019 проведут совместно фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова.

Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком объявит в срок до 10 апреля. В этот же день ЦИК примет решение о проведении второго тура голосования, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50% + один голос).

Результаты голосования в первом туре опубликуют в "Голосе Украины" и "Урядовом курьере" до 13 апреля.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.

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