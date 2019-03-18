Затронет ПриватБанк и Ощадбанк: В Минфине озвучены очередные условия МВФ

Оксана Маркарова / УНИАН

Украина еще не выполнила все обязательства, необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ в рамках программы макрофинансовой помощи, заявила министр финансов Оксана Маркарова.

По словам главы Минфина, исполнена большая часть условий, прописанных в программе сотрудничества с Фондом. Тем не менее, перед Киевом все еще стоит ряд обязательств: в частности, необходимо сформировать наблюдательные советы нескольких государственных банков, среди которых ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк.

"Я надеюсь, это произойдёт к концу апреля", - заявила Маркарова.

Читайте такжеУкраина привлекла кредит на полмиллиарда евро под гарантию Всемирного банкаТакже в апреле и мае текущего года начнётся конкурс на отбор глав Государственной налоговой и Государственной таможенной служб. Два этих ведомства возникнут на месте Государственной фискальной службы. Выполнение данных условий целиком зависит от парламента, подчеркнула глава Минфина.

Депутатам необходимо проголосовать за так называемый "закон 7473". Он касается "евроинтеграционного" пакета законов и предусматривает введение авторизированных экономических операторов. После закона о языке депутаты рассмотрят и этот закон, надеется Маркарова.

"От продолжения сотрудничества Украины с МВФ зависит, сможет ли Украина получить финансирование ВБ", - напоминает глава Минфина. Кроме того, работа с МВФ – важный фактор, гарантирующий успешность программы финансовой помощи от Евросоюза. В её рамках Украина ожидает транша на сумму 500 миллионов евро.

Напомним, ранее глава Минфина рассказала, при каких условиях Украина получит новую финансовую помощь от ЕС.