В Минфине рассказали, при каких условиях Украина получит еще 500 млн евро от ЕС

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Украинский Кабмин выполнил более половины обязательств, взятых перед Евросоюзом – ради получения второго транша в размере 0,5 млрд евро.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Минфина.

"Еще 5 из 12 предусмотренных программой условий находятся на разных этапах выполнения. Уже в ближайшие дни будут объявлены результаты отбора судей Высшего антикоррупционного суда", - заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Читайте такжеУкраина и Болгария совместно построят дорогу Одесса-Варна на деньги ЕСПо словам чиновницы, 28 февраля Рада ратифицировала многостороннюю конвенцию по выполнению мероприятий, касающихся договоров о налогообложении. Они направлены на противостояние размыванию налоговой базы и выведению доходов из-под налогообложения.

Получить второй транш Евросоюза возможно в марте-апреле нынешнего года, полагают в Минфине.

В сентябре прошлого года Украина и ЕС подписали соглашение о выделении Киеву макрофинансовой помощи 1 млрд евро. Деньги нужны, чтобы стабилизировать экономику и продолжить программу проведения структурных реформ.

Напомним, ранее еврокомиссар Йоханнес Хан Евросоюз заявлял о том, что ЕС сокращает помощь Украине из-за провала реформ. Позднее посол ЕС Хьюго Мингарелли рассказал об ужасном имидже Украины в Европе.