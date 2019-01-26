Украина и МВФ: экономист объяснил, почему "предмет гордости" Порошенко - преступление

26 января 2019, 02:09

По мнению Олега Соскина, если бы не программы МВФ, "бандитский режим Порошенко-Гройсмана давно бы уже пал".

МВФ, Украина
МВФ / РИА Новости

То что Украина продолжает получать финансовую помощь от Международного валютного фонда, является "преступлением", поскольку транши МВФ не приносят никакой пользы экономике страны.

Такое мнение высказал директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин в чате на Главреде.

"Я считаю, что с МВФ вообще не нужно сотрудничать, потому что фактически этот фонд - международный валютно-финансовый спрут, монстр. Его интересы никогда не будут отвечать интересам какой-либо страны. МВФ всегда будет отстаивать интересы своих главных корпоративных участников: США, стран Евросоюза, Японии и Китая...Украина давно должна была прекратить любые программы с МВФ. Это преступление, что мы продолжаем брать у Фонда "кредиты", - говорит Соскин.

Читайте такжеГлава МВФ пришпорила Порошенко в ДавосеПо словам эксперта, на это есть две причины: "Во-первых, мы отдаем их (кредиты) с процентами, а, во-вторых, потом еще и получаем назад в страну гривну, которую потом нейтрализовать практически невозможно".

"Эти кредиты не приносят доходов, прибыли. Они идут на "пожирание". Эти "кредиты" поддерживают правящие паразитические кланово-бандитские режимы в странах. МВФ практически всегда выступает союзником правящих кланово-бандитских режимов. Если бы не было программ МВФ, то бандитский режим Порошенко-Гройсмана давно бы уже пал", - отметил Соскин.

Он подчеркивает, что кредиты МВФ на самом деле не являются кредитами как таковыми. 

"История не знает успешных примеров такого сотрудничества (с МВФ. - Прим.). Все, кому МВФ дает так называемые кредиты в форме связанных валютных свопов, не достигают процветания. Почему "так называемые"? Потому что нет кредитов как таковых. Международный валютный фонд не дает каких-либо кредитов. На самом деле, происходит временный обмен валютами между страной и МВФ. У Фонда есть безналичная "корзинная" валюта, которая включает в себя пять валют: американский доллар, евро, фунт стерлингов, йену и китайский юань. Так вот на определенный период, как правило, год-два, по соответствующему курсу меняется валюта МВФ на соответствующее количество национальной валюты того или иного государства", - поясняет эксперт.

Читайте такжеУкраина обязалась перед МВФ повысить с мая цену на газСоскин напомнил, что сотрудничество с МВФ еще не привели к успеху ни одну страну

"Ни Мексику, ни Аргентину, ни Бразилию, ни Румынию, ни Польшу, ни Венгрию, ни Египет. Позитивных результатов не было. Никаких", - заключил он.

Президент Петр Порошенко неоднократно хвастался получением помощи от МВФ, подчеркивая ее положительное значение для экономики Украины. Например, 21 декабря глава государства сообщил об очередном поступлениии средтств от Фонда.

"Только что поступили средства от МВФ, макрофинансовая помощь от ЕС, поступают средства от Всемирного банка, и золотовалютные резервы Украины составляют уже почти 20 млрд долларов, что способствует стабильности экономики Украины. Мы с уверенностью смотрим в будущее!" - заявил Порошенко.

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Украина экономика МВФ Олег Соскин
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