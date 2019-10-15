Вице-премьер рассказал, как Украина сделает "второй шаг" после безвиза навстречу ЕС

Безвиз. Иллюстративное фото / Эспрессо

Украинский Кабмин активнейшим образом занимается внедрением интегрированного управления границами со странами Евросоюза.

С таким заявлением во вторник, 15 октября, выступил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве.

"Мы занимаемся еще одной важной темой: я на прошлой неделе провел межведомственное совещание по интегрированному управлению границами. По состоянию на сейчас это звучит слишком сложно и немного абстрактно, но, по сути, интегрированное управление границами - это следующий шаг обеспечения свободы передвижения людей и товаров по безвизу. Безвиз был первым шагом, когда нам открыли дверь. Интегрированное управление границами после введения в Украине позволит сделать проход через эту дверь максимально быстрым, удобным и безопасным", - заявил он.

По словам Кулебы, интегрированное управление границами будет осуществляться в формате введения "лучших европейских стандартов на границе и открытие дополнительных возможностей для передвижения людей и товаров".

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба обьяснил, как Украине стать членом Евросоюза. До этого он рассказал о том, что Россия постоянно будет мешать Украине развиваться.