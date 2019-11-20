Стало известно, когда заработает "таможенный безвиз" между Украиной и ЕС

Тарас Качка рассказал о прогрессе в переговорах о "таможенном безвизе"/ Фото: Facebook/Тарас Качка

Между Украиной и Евросоюзом стартовал диалог о взаимном признании уполномоченных экономических операторов, или о подготовке так называемого "таможенного безвиза". Об этом сообщил заместитель министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.

В Украине уже принято соответствующее законодательство, над его внедрением стороны будут совместно работать в течение года.

"Таким образом, где-то на конец следующего года мы можем выйти на этап начала переговоров о взаимном признании. Тогда мы выйдем на формализованный "трек", это уже не будет политическое обещание. Если такие формальные переговоры начнутся, где-то в 21 году мы можем получить "таможенный безвиз", - цитирует Качку Укринформ.

Соглашение о "таможенном безвизе" с ЕС коснется украинских всех компаний, которые торгуют с Евросоюзом. На практике это может означать, что украинская таможня будет интегрирована в таможенную систему Европейского союза. Таким образом, к примеру, украинский экспортер, который имеет статус авторизованного экономического оператора, сможет перевозить товар в Германию точно так же, как если бы он перевозил его в соседнюю область в Украине. Качка также добавил, что "таможенный безвиз" существенно снизит коррупционные риски.

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"Это возможность для наших компаний поставлять товары со значительно более простыми стандартами, для того, чтобы наши товары заходили (в ЕС, - Главред) более свободно", - сказал он.

По словам Качки, в рамках переговоров о "промышленном безвизе" европейская сторона согласилась уже в первом квартале следующего года направить в Украину подготовительную оценочную миссию. Она будет анализировать, как реально работает система сертификации в Украине.

Напомним, эксперт считает, что в 2020 году следует ожидать роста украинского экспорта в страны ЕС.