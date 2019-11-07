"Заблокируют другими способами": в Минэкономики ответили Германии по Северному потоку-2

Северный поток-2 / РИА Новости

В Украине отреагировали на попытку Германии помочь Российской Федерации обойти Газовую директиву Европейского союза. По словам замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торгового представителя Украины Тараса Качки, Украина вместе с союзниками найдет способы заблокировать строительство газопровода Северный поток-2.

"Действия правительства Германии по "Северному потоку-2" приведут к тому, что Украина, Польша, страны Балтии и другие, в конце концов, заблокируют проект другими способами", - цитирует чиновника журналист Евгений Солонина в своем Twitter-аккаунте.

По мнению Качки, такие действие свидетельствуют о попытках сохранить старую модель рынка.

"По сути, продолжается попытка сохранить старую модель рынка газа, в котором РФ - некий динозавр", - подчеркнул замминистра.

Напомним, что ранее в немецкий Бундестаг внесли законопроект, который смягчит Газовую директиву Евросоюза в отношении российского газопровода Северный поток-2.