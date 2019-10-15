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В 2020 году следует ожидать роста украинского экспорта в ЕС - эксперт

15 октября 2019, 13:46

В ближайшие пару лет польза от Ассоциации может стать существенной.

Экспорт, Украина торговля

В 2020 году следует ожидать роста украинского экспорта в страны ЕС.

Этому будет способствовать как перестройка работы регулирующих органов, так и принятие важных законов, облегчающих жизнь экспортерам – считает адвокат Константин Кривопуст. 

По словам эксперта, принятие закона о введении режима общего транзита и национальной электронной транзитной системы, завершение работы над авторизацией экономических операций, обновление таможенной службы и грядущая реформа ГФС – все это даст стимулирующий эффект для национального экспортера. Торговать с ЕС станет удобней, выгодней, быстрей и прозрачней. 

На сегодняшний день, соглашение об Ассоциации Украина-ЕС было выполнено украинской стороной на 40%. Именно поэтому многие люди не ощущали реальной пользы от евроинтеграции и безвиза. В ближайшие пару лет, ситуация может существенно измениться и первыми выиграют от этого украинские товаропроизводители, считает Константин Кривопуст.

Евросоюз торговля Константин Кривопуст
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