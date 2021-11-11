Проверку COVID-сертификатов в Украине требуют отменить

Суд решает вопрос открытия производства по административному делу / УНИАН

Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск об обжаловании отдельных положений постановления "Об установлении карантина и предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

С соответствующим иском в Кабинет Министров Украины и Государственную казначейскую службу Украины обратился житель Николаева, сообщили в пресс-службе ОАСК.

"Истец, кроме прочего, просит суд отменить п.18 указанного постановления по части предоставления права работникам Нацполиции, Нацгвардии, должностным лицам, уполномоченных органами местного самоуправления проводить на улицах, в парках, других общественных местах выборочную проверку документов, а также документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, отрицательный результат тестирования или выздоровления лица от указанной болезни в случаях, когда это является основанием для неприменения ограничительных противоэпидемических мер, предусмотренных для соответствующих уровней эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве подделаны 10% COVID-сертификатов - данные ГоспродпотребслужбыТакже он требует 1 млн. грн компенсации за моральный вред. Суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Ранее Нацполиции заявили о том, что копы не проверяют сертификаты о вакцинации у прохожих. Вместе с тем, правоохранители могут проверить человека на необходимость соблюдения самоизоляции. Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал, какой вид проверок могут провести патрульные в свете усиленных мер карантина.

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