"Ковидную тысячу" можно будет получить без Дии и банковских карт: как и когда

"Ковидную тысячу" можно будет получить без "Дии" / "Телеграф"

Вакцинированные от коронавируса украинцы, у которых нет приложения "Дия", цифровых приложений банков или банковских карт, смогут получить 1 тысячу гривен со второго квартала или со второго полугодия 2022 года.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма, пишет "ТСН".

"Мы сделали ставку на цифровой канал получения этих средств как наиболее эффективный и наиболее быстрый. Для тех людей, которые не будут в состоянии получить средства цифровым способом или из-за отсутствия приложения "Дия", или из-за отсутствия цифрового банкинга, или из-за отсутствия пластиковых карт, будет во втором квартале или во втором полугодии (2022 года) предложен механизм получения этих средств", — сообщил Шурма.

"Тысяча Зеленского": как получить и куда потратить

Для получения суммы нужно зарегистрировать отдельную карту в одном из банков-партнеров программы.

На данный момент к программе подключились:

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Monobank;

Альфа-Банк;

А-Банк;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Ощадбанк.

На тысячу за вакцинацию можно приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или купить билеты на поездки внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, а также приобрести книги.

Кроме того, в Украине разработают механизмы, чтобы пенсионеры могли использовать тысячу на покупку лекарств и другие социальные направления.

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