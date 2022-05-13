Рождение ребенка: в "Дие" снова доступны услуги еМалятко

Украинцы теперь снова могут получить необходимые услуги из комплекса еМалятко онлайн.
Украинцы теперь снова могут получить необходимые услуги из комплекса еМалятко онлайн. Портал "Дія" возобновляет работу услуги в режиме онлайн, говорится в сообщении.
Если у вас есть медицинское заключение о рождении, переходите на портал и заполняйте заявление.
Какие именно услуги доступны в єМалятко:
- заказ свидетельства о рождении,
- присвоении ребенку УНЗР,
- присвоение ребенку РНОКПП (карточка налогоплательщика),
- помощь при рождении,
- пособие на ребенка из многодетной семьи,
- денежная компенсация за пакет малыша,
- внесение информации о ребенке в Реестр пациентов.
Кроме медицинского заключения о рождении, понадобится еще электронная подпись одного или обоих родителей.
Если у вас медицинское свидетельство о рождении формы 103/у или другая справка, то обратитесь в любой отдел регистрации гражданских актов (ДРАЦС) и зарегистрируйте ребенка офлайн.
Ранее Главред писал о том, что в приложении "Дия" появилось нововведение, которое касается сертификата вакцинации от коронавируса. Теперь ковид-сертификат, у которого истек срок действия, не будет исчезать из приложения – история вакцинации от COVID-19 останется в смартфоне.
Читайте также:
- В Минцифры объяснили, как правильно сгенерировать ковид-сертификаты в "Дія"
- Оформление субсидий и пересчет пенсий: в приложении "Дія" появились 7 новых услуг
- Украинцы могут стать донороми после смерти при помощи "Дія": Рада упростила процедуру трансплантации