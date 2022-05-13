Рождение ребенка: в "Дие" снова доступны услуги еМалятко

еМалятко возвращается в онлайн / УНИАН

Украинцы теперь снова могут получить необходимые услуги из комплекса еМалятко онлайн. Портал "Дія" возобновляет работу услуги в режиме онлайн, говорится в сообщении.

Если у вас есть медицинское заключение о рождении, переходите на портал и заполняйте заявление.

Какие именно услуги доступны в єМалятко:

заказ свидетельства о рождении,

присвоении ребенку УНЗР,

присвоение ребенку РНОКПП (карточка налогоплательщика),

помощь при рождении,

пособие на ребенка из многодетной семьи,

денежная компенсация за пакет малыша,

внесение информации о ребенке в Реестр пациентов.

Кроме медицинского заключения о рождении, понадобится еще электронная подпись одного или обоих родителей.

Если у вас медицинское свидетельство о рождении формы 103/у или другая справка, то обратитесь в любой отдел регистрации гражданских актов (ДРАЦС) и зарегистрируйте ребенка офлайн.

Ранее Главред писал о том, что в приложении "Дия" появилось нововведение, которое касается сертификата вакцинации от коронавируса. Теперь ковид-сертификат, у которого истек срок действия, не будет исчезать из приложения – история вакцинации от COVID-19 останется в смартфоне.

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