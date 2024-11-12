"Калибры" загрузили на борт: в ВМС предупредили об угрозе ракетного удара РФ

Если атаки не происходят прямо сейчас, значит россияне накапливают вооружения, пояснил Дмитрий Плетенчук.

https://glavred.info/ukraine/kalibry-zagruzili-na-bort-v-vms-predupredili-ob-ugroze-raketnogo-udara-rf-10613741.html Ссылка скопирована

РФ может нанести массированный удар / Коллаж Главред, фото Минобороны РФ, Википедия

Главное:

Крылатые ракеты загружены на корабли РФ

Враг накапливает ресурсы для удара

Страна-агрессор РФ накапливает вооружение, которое может использовать для массированного удара по Украине, заявил спикер ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, пренебрегать сигналами воздушной тревоги не стоит, потому что враг постоянно готовится к атакам и продолжает накопление ракет для удара.

видео дня

"Российский ВПК работает, если атаки не происходят прямо сейчас, то вооружение накапливается. Поэтому можно сказать, что враг постоянно готовится... Сейчас у него другая тактика - в основном применяет дроны. Но это не значит, что мы можем расслабиться и не ждать каких-то других способов воздействия", — предупредил спикер ВМС.

/ Инфографика: Главред

При этом он также обратил внимание на то, что оккупанты решали вопрос загрузки ракет морского базирования типа "Калибр" на корабли-носители, с чем раньше были проблемы из-за перебазирования боевых единиц своего Черноморского флота из временно оккупированного Крыма в Новороссийск (РФ).

"Исходя из факта применения надводных кораблей, можно сделать вывод, что оккупанты решили проблему загрузки на борт "Калибров", — сказал украинский офицер.

При этом он пояснил, что оккупанты еще раньше "научились загружать" ракеты на субмарины, на которые этот процесс происходит горизонтальным способом.

"Если надводные корабли - немножко другое оборудование нужно, загружают вертикально. Удивительно, что они (россияне – ред.) полгода не могли плавучий кран туда доставить... Сейчас можно считать, что эту проблему, скорее всего, они решили", — добавил Плетенчук.

Ранее сообщалось о том, что страна-агрессор Россия накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации. Их количество уже достаточно для того, чтобы провести ракетную атаку.

Напомним, ранее сообщалось, что произошла атака на Киевскую область - оккупанты ударили ракетой, вспыхнули пожары, пострадали люди. Оккупанты продолжают атаки на Киевскую область. Прошлой ночью люди пострадали в результате падения обломков сбитых вражеских целей.

Как сообщал Главред, оккупанты массированно ударили дронами по Одессе, есть погибшая и разрушения. Один человек погиб, пострадали девять человек. В результате удара повреждены частные дома, здание учебного заведения и складские помещения.

Читайте также:

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред