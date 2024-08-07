"Нажаль" или "на жаль" - как правильно: какую ошибку мы часто допускаем

Часто это словосочетание пишут неправильно.

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Как правильно - "нажаль" или "на жаль"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Когда мы хотим выразить сожаление о чем-то или сказать, что было бы лучше, если бы какая-то ситуация не произошла, то мы используем словосочетание "на жаль". Однако не всегда его пишут правильно - довольно часто встречается неправильное написание этого словосочетания.

Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, какую распространенную ошибку многие делают и как ее избегать.

"К сожалению многие пишут "на жаль" вместе или через дефис. А надо писать "на жаль" отдельно и обязательно выделять запятыми", - отметила она.

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Также Багний добавила, что такая же история и с "будь ласка": пишем отдельно - не вместе и не через дефис - и выделяем запятыми, потому что именно так правильно.

Смотрите видео о том, как правильно - "нажаль" или "на жаль":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, что означает "давати наганяй". Мы всё время от времени слышим подобные фразеологизмы, но не все знают, что они на самом деле означают.

Также ранее Ольга Багний рассказала, как правильно - "переказувати гроші" или "переводити гроші". Со словом "гроші" можно употреблять оба упомянутых выше слова - и "переводити", и "переказувати". Но в каждом из этих случаев фраза будет иметь совсем другое значение.

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