"Безкоштовний" или "безплатний" - как правильно: какую ошибку мы часто делаем

Не все догадываются о секрете, который кроется в употреблении этих двух слов в украинском языке.

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Как правильно - "безкоштовний" или "безплатний"/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

В разговоре с другими людьми нередко можно услышать слова "безплатний" и "безкоштовний". Но первого из них украинцы часто стараются избегать, считая, что оно неправильное и является калькой из русского языка.

Так это или нет, объяснила автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний. Она отметила, что на самом деле слово "безплатний" является истинно украинским словом.

"Безплатний сир" бывает только в мышеловке, да и то он достается второй мышке. Кстати, многие считают слово "бесплатний" калькой с русского и стесняются его употреблять, вместо этого говорят "безкоштовний". И это зря. Слово "безплатний" - исконно украинское слово", - отметила Багний. видео дня

Она объяснила, что это слово происходит от конструкции "без плати". "Без плати" - значит "безплатний".

"А вот если взять конструкцию "без кощтів", то слово, образованное от него, должно было бы звучать как "безкоштний". А антонимом к слову "безкоштовний" должно быть слово "коштовний", то есть "цінний і дорогий", а это совсем не то же самое, что "платний". В любом случае в украинском языке есть и слово "безкоштовний", и слово "безплатний". Выбирайте то, которое вам больше нравится", - подытожила она.

Смотрите видео о том, как правильно говорить - "безкоштовний" или "безплатний":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний объяснила, почему украинские коты не "м'явкають". На самом деле неправильно говорить "кіт м'явкає". Вместо этого нужно использовать другое слово.

Также ранее Ольга Багний рассказала, что означает слово "либонь". Это слово употребляют тогда, когда есть какая-то неуверенность и сомнения.

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