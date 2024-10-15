Заморозки не только на грунте: синоптик предупредила о похолодании

В ближайшие дни в Киеве тоже ожидаются заморозки. Холодная погода продлится несколько дней, а потом снова придет потепление.

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Погода в Украине в ближайшие дни будет холодной / Фото: pixabay

В Украину идет похолодание - на этой неделе заморозки ожидаются не только на почве, но и в воздухе. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Птуха.

Со среды, 15 октября, антициклон с северо-запада будет вытеснять атмосферные фронты на юго-восток, поэтому в Украине будет без осадков и с прояснениями. При этом ожидается поступление более прохладной воздушной массы, поэтому поменяется направление ветра и ожидаются заморозки, пишет УНИАН.

С 16 числа заморозки ожидаются в западных регионах, а ночью 17 и18 октября похолодание придет в большинство областей, кроме юга и востока.

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"Ожидаем заморозки не только на почве, а иногда даже в воздухе. Потому что, в принципе, такая достаточно прохладная воздушная масса будет", — добавила она.

Холоднее всего будет на высокогорье Карпат — около 0 градусов.

"В ночные часы 16-го и 17-го 0...-3, днем +4...+9. То есть там остается самая прохладная ячейка", - рассказала синоптик.

Во второй половине недели заморозки могут быть в западных, центральных и северных областях.

Погода в Украине 16 октября / meteo.gov.ua

Погода в Украине 17 октября / meteo.gov.ua

С 19 октября антициклон будет ослабевать, поступит другая воздушная масса и температура будет повышаться, а заморозки отступят.

С 20-го октября температура воздуха ночью может быть +2...+8, но без заморозков.

Погода в Украине 18 октября / meteo.gov.ua

Погода в Украине 19 октября / meteo.gov.ua

Погода в Киеве - прогноз синоптика

На этой неделе ситуация в Киеве меняться не будет. Небо будет затянуто облаками. Время от времени будут идти осенние дожди.

"Ветер уже меняется и, соответственно, с 17-го октября у нас уже без осадков. Температурные показатели в ночные часы — это 0...-2. 17, 18 число и 19 даже - именно заморозки", — прогнозирует Наталья Птуха.

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГосЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Погода в Украине в октябре 2024 - прогнозы

По прогнозу Укргидрометцентра, погода в Украине 15 октября будет холодной и дождливой. 16-19 октября синоптики прогнозируют сильные заморозки. В западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, южных и Днепропетровской областях объявили II уровень опасности. Там температура воздуха ночью будет опускаться до -5 градусов.

Тем временем синоптик Наталья Диденко рассказала, когда на этой неделе будут самые холодные дни. По ее словам, 17, 18 и 19 октября в ночные часы возможны заморозки.

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