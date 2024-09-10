Фатальная ошибка испортит блюдо: хитрый трюк – и картофельное пюре тает во рту

Если вы решили сделать нежнейшее картофельное пюре, следует соблюдать определенные правила, для получения идеального результата.
Об этом рассказала шеф-повар Розмари Гилл, работающая в кулинарной школе Milk Street и поделилась своим оригинальным приемом для приготовления вкуснейшего картофельного пюре, пишет The Mirror.
Кулинарный эксперт рассказала о том, как сделать самое вкусное пюре. При этом она утверждает, что ее рецепт предусматривает отказ от приготовления в воде.
Гилл на собственном опыте разработала свой лучший трюк для достижения максимальной рыхлости вашего пюре, и поделилась своими советами в TikTok.
При этом Розмари дает дельную инструкцию: "Варите картофельное пюре в молоке, а не в воде, картофель похож на пасту, он выделяет крахмал в жидкость для варки".
Рекомендация и вправду ошеломляющая, так как большинство совершает именно эту традиционную ошибку.
"Это позволяет нам получить пышное, шелковистое, сливочное картофельное пюре. Когда вы сливаете воду, в которой варите картофель, вы выбрасываете весь крахмал в канализацию и тратите его впустую. Молоко становится нашей жидкостью для приготовления пищи и заменой жирных сливок", - утверждает кулинарный эксперт.
Что такое картофель?
Картофель, или паслен клубненосной (лат. Solánum tuberósum), - вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслен (Solanum) семейства Пасленовые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом, сообщает "Википедия".
Кроме того, она также рекомендует разминать сваренный картофель прямо в кастрюле для получения лучшего результата.
Добавим, что подписчики Гилл были просто в восторге от лайфхака, а один фанат объявил ее "гением" за ее инновационные методы приготовления пищи..
Смотрите видео - как приготовить фаршированную картошку:
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