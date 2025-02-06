Шикарная закуска из шампиньоном с новой начинкой - исчезают вмиг

Наверное, вы уже готовили шампиньоны с фаршем, теперь же мы предлагаем приготовить их с новой начинкой – ветчиной и сыром. Такое блюдо можно с уверенностью ставить на праздничный стол и лучше всего горячим. А готовятся фаршированные шампиньоны быстро и просто.
Отметим, рекомендуем выбирать крупные шампиньоны, ведь их будет легче и быстрее фаршировать, сообщает Главред со ссылкой на tanya_akopyan_recepty.
Фаршированные шампиньоны – рецепт
Ингредиенты:
- шампиньоны
- ветчина
- сыр
- сметана
- майонез
Шампиньоны хорошо промойте, удалите ножки.
Для начинки ветчину мелко нарежьте, а сыр натрите на крупной терке.
Добавьте в начинку сметану, майонез, все хорошо перемешайте.
Кстати, по желанию, грибы можно дополнительно посолить.
Заполните шампиньоны начинкой и отправьте на форму, застеленную пергаментом или же фольгой.
Выпекайте при температуре 200 градусов до золотистой корочки сыра. При подаче украсьте зеленью.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить фаршированные шампиньоны:
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Кто такая tanya_akopyan_recepty?
tanya_akopyan_recepty - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На tanya_akopyan_recepty подписаны более 73 тысяч пользователей соцсети.
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