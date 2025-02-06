Шикарная закуска из шампиньоном с новой начинкой - исчезают вмиг

Рецепт аппетитных шампиньонов с оригинальной начинкой.

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Фаршированные шампиньоны - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Наверное, вы уже готовили шампиньоны с фаршем, теперь же мы предлагаем приготовить их с новой начинкой – ветчиной и сыром. Такое блюдо можно с уверенностью ставить на праздничный стол и лучше всего горячим. А готовятся фаршированные шампиньоны быстро и просто.

Отметим, рекомендуем выбирать крупные шампиньоны, ведь их будет легче и быстрее фаршировать, сообщает Главред со ссылкой на tanya_akopyan_recepty.

Фаршированные шампиньоны – рецепт

Ингредиенты:

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шампиньоны

ветчина

сыр

сметана

майонез

Шампиньоны хорошо промойте, удалите ножки.

Для начинки ветчину мелко нарежьте, а сыр натрите на крупной терке.

Добавьте в начинку сметану, майонез, все хорошо перемешайте.

Кстати, по желанию, грибы можно дополнительно посолить.

Заполните шампиньоны начинкой и отправьте на форму, застеленную пергаментом или же фольгой.

Выпекайте при температуре 200 градусов до золотистой корочки сыра. При подаче украсьте зеленью.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить фаршированные шампиньоны:

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Кто такая tanya_akopyan_recepty? tanya_akopyan_recepty - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На tanya_akopyan_recepty подписаны более 73 тысяч пользователей соцсети.

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