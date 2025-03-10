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Всего один секрет: рецепт воздушного кулича, настоящий восторг

Элина Чигис
10 марта 2025, 13:45
83
Рецепт идеального кулича, который получается у каждой хозяйки.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 160 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Пасхальный кулич - рецепт
Пасхальный кулич - рецепт / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zoshyt.receptiv/, depositphotos.com/

Совсем скоро украинцы будут праздновать Пасху, поэтому самое время выбрать рецепт вкусного кулича.

Предлагаем вам рецепт пасхального кулича на заварной основе, который долго будет оставаться мягким, а вкус покорит любого гурмана.

Кстати, для этого кулича можно выбирать любые цукаты на ваш вкус, сообщает Главред со ссылкой на zoshyt.receptiv.

видео дня

Пасхальный кулич на заварной основе – рецепт

Ингредиенты:

  • Опара:
  • 180 г теплого молока
  • 20 г сахара
  • 25 г прессованных дрожжей
  • 90 г муки
  • Заварная основа:
  • 100 г молока
  • 20 г муки
  • Тесто:
  • 4 желтка
  • 95 г сахара
  • 1 ч. л. ванильной пасты / 15 г ванильного сахара
  • цедра апельсина и лимона
  • 420 г муки
  • 9 г соли
  • 50 г растопленного масла
  • 100 г изюма
  • 20 г цукатов
  • Для смазывания:
  • Молоко + желток

Для опары соедините теплое молоко, сахар, дрожжи, муку и перемешайте венчиком до растворения ингредиентов.

Опару накройте и оставьте в теплом месте на 20-30 минут.

Для заварной основы в сотейнике соедините молоко, муку, перемешайте.

Поставьте смесь на маленький огонь и варите до загустения, затем охладите до комнатной температуры.

Для теста смешайте желтки, сахар, ванильный сахар или ванильную пасту и взбейте до пышной массы.

Добавьте опару, заварную основу, соль, муку и цедру. Вымесите тесто до гладкости, приблизительно 15 минут.

Порционно влейте теплое масло и еще раз вымесите тесто. Добавьте промытые и высушенные изюм и цукаты, еще раз вымесите все.

Прикройте тесто и оставьте его на час в тепле, сложите тесто несколько раз, прикройте и оставьте на час-полтора.

Разложите тесто по формочкам, прикройте и оставьте на 30-40 минут. Тесто должно подойти к краям форм.

Смажьте сверху смесью желтка и молока и выпекайте при температуре 170 градусов 25-30 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить пасхальный кулич:

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Кто такая zoshyt.receptiv?

zoshyt.receptiv - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На zoshyt.receptiv подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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