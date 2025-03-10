Всего один секрет: рецепт воздушного кулича, настоящий восторг

Совсем скоро украинцы будут праздновать Пасху, поэтому самое время выбрать рецепт вкусного кулича.
Предлагаем вам рецепт пасхального кулича на заварной основе, который долго будет оставаться мягким, а вкус покорит любого гурмана.
Кстати, для этого кулича можно выбирать любые цукаты на ваш вкус, сообщает Главред со ссылкой на zoshyt.receptiv.
Пасхальный кулич на заварной основе – рецепт
Ингредиенты:
- Опара:
- 180 г теплого молока
- 20 г сахара
- 25 г прессованных дрожжей
- 90 г муки
- Заварная основа:
- 100 г молока
- 20 г муки
- Тесто:
- 4 желтка
- 95 г сахара
- 1 ч. л. ванильной пасты / 15 г ванильного сахара
- цедра апельсина и лимона
- 420 г муки
- 9 г соли
- 50 г растопленного масла
- 100 г изюма
- 20 г цукатов
- Для смазывания:
- Молоко + желток
Для опары соедините теплое молоко, сахар, дрожжи, муку и перемешайте венчиком до растворения ингредиентов.
Опару накройте и оставьте в теплом месте на 20-30 минут.
Для заварной основы в сотейнике соедините молоко, муку, перемешайте.
Поставьте смесь на маленький огонь и варите до загустения, затем охладите до комнатной температуры.
Для теста смешайте желтки, сахар, ванильный сахар или ванильную пасту и взбейте до пышной массы.
Добавьте опару, заварную основу, соль, муку и цедру. Вымесите тесто до гладкости, приблизительно 15 минут.
Порционно влейте теплое масло и еще раз вымесите тесто. Добавьте промытые и высушенные изюм и цукаты, еще раз вымесите все.
Прикройте тесто и оставьте его на час в тепле, сложите тесто несколько раз, прикройте и оставьте на час-полтора.
Разложите тесто по формочкам, прикройте и оставьте на 30-40 минут. Тесто должно подойти к краям форм.
Смажьте сверху смесью желтка и молока и выпекайте при температуре 170 градусов 25-30 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить пасхальный кулич:
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