Всего один секрет: рецепт воздушного кулича, настоящий восторг

Рецепт идеального кулича, который получается у каждой хозяйки.

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Пасхальный кулич - рецепт / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zoshyt.receptiv/, depositphotos.com/

Совсем скоро украинцы будут праздновать Пасху, поэтому самое время выбрать рецепт вкусного кулича.

Предлагаем вам рецепт пасхального кулича на заварной основе, который долго будет оставаться мягким, а вкус покорит любого гурмана.

Кстати, для этого кулича можно выбирать любые цукаты на ваш вкус, сообщает Главред со ссылкой на zoshyt.receptiv.

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Пасхальный кулич на заварной основе – рецепт

Ингредиенты:

Опара:

180 г теплого молока

20 г сахара

25 г прессованных дрожжей

90 г муки

Заварная основа:

100 г молока

20 г муки

Тесто:

4 желтка

95 г сахара

1 ч. л. ванильной пасты / 15 г ванильного сахара

цедра апельсина и лимона

420 г муки

9 г соли

50 г растопленного масла

100 г изюма

20 г цукатов

Для смазывания:

Молоко + желток

Для опары соедините теплое молоко, сахар, дрожжи, муку и перемешайте венчиком до растворения ингредиентов.

Опару накройте и оставьте в теплом месте на 20-30 минут.

Для заварной основы в сотейнике соедините молоко, муку, перемешайте.

Поставьте смесь на маленький огонь и варите до загустения, затем охладите до комнатной температуры.

Для теста смешайте желтки, сахар, ванильный сахар или ванильную пасту и взбейте до пышной массы.

Добавьте опару, заварную основу, соль, муку и цедру. Вымесите тесто до гладкости, приблизительно 15 минут.

Порционно влейте теплое масло и еще раз вымесите тесто. Добавьте промытые и высушенные изюм и цукаты, еще раз вымесите все.

Прикройте тесто и оставьте его на час в тепле, сложите тесто несколько раз, прикройте и оставьте на час-полтора.

Разложите тесто по формочкам, прикройте и оставьте на 30-40 минут. Тесто должно подойти к краям форм.

Смажьте сверху смесью желтка и молока и выпекайте при температуре 170 градусов 25-30 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить пасхальный кулич:

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Кто такая zoshyt.receptiv? zoshyt.receptiv - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На zoshyt.receptiv подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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