Можно ли печь паски в пятницу: этнограф дала объяснение, которое удивит всех

Считалось, что паски в пятницу не пекут, ведь в этот день выносят Плащаницу. Но этнограф рассказала совсем другую версию.

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Можно ли печь паски в пятницу/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Часто можно услышать, что нельзя печь паски в пятницу. Считается, что нельзя этого делать, потому что в этот день выносят Плащаницу, это страстная пятница и траурный день. Так, в народе даже можно услышать поговорку, что в этот день даже птичка гнезда не вьет.

Чтобы не оставлять такую сложную работу на субботу, многие стараются выпекать паски в четверг. На то, почему для этой работы выбирают именно четверг, есть две причины. Во-первых, во многих городах есть традиция начинать освящать паски в субботу с полудня, во-вторых, если бы паски не удались, то было бы время испечь другие в субботу.

Также раньше обычно все семьи могли печь много пасок. А так как такой объем работы трудно сделать за один день и вообще рискованно оставлять на последний день, то семьи предпочитали планировать это дело на четверг.

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Но некоторые предпочитают выпекать паски в субботу, потому что собираются их святить в воскресенье утром.

Однако кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института народоведения НАН Украины Леся Горошко-Погорецкая отмечает, что на самом деле нет твердого наставления, что нельзя печь паски в пятницу. Она рассказывает, что многие этнографические источники указывают на то, что паски в пятницу всё-таки пекли. По ее словам, в течение недели у людей есть много работы, а пятница остается более спокойным днем, когда можно заняться таким делом, цитирует слова этнографа tvoemisto.tv.

Что такое пасхальное яйцо? Пасхальное яйцо — обрядовая пища и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх. Дарить окрашенные в красный цвет яйца на Пасху — древний обычай. В христианстве яйцо толкуется как символ гроба и воскресения, а красный цвет символизирует для христиан кровь распятого Христа. Помимо того, красный цвет одновременно указывает и "на царское достоинство Спасителя".

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