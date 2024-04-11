Такую паску вы точно не пробовали: идеальный рецепт, который получается у всех

Совсем скоро любимый всеми праздник - Пасха 2024. Готовим идеальную сырную паску Тирамису. Многие хозяйки любят готовить паску из творога, но такой вы точно не пробовали.
Изумительный рецепт творожной паски, которая всегда получается. С этим рецептом паски вам не нужно бояться, что тесто не получится или не поднимится.
Творожная паска на Пасху 2024 - рецепт Тирамису
Вам понадобится:
- Творог кисломолочный - 500 гр
- Печенье савоярди - 8 шт
- Кофе
- Сгущенное молоко - 70 гр
- Сливочное масло - 70 гр
- Сахар - 50 гр
- Сметана или йогурт - 70 гр
- Какао
Первым делом заварить кофе и полностью его остудить.
В глубокую тарелку или миску переложить 500 грамм творога, желательно сухого и домашнего.
Далее выложить размягченное сливочное масло, сгущенное молоко, сахар, сметану или йогурт.
Взбить творожную массу на паску блендером до однородного состояния.
В форму для сырной паски выложить марлю.
Добавляем первые 2 столовые ложки творожной массы на паску в форму.
Далее разделить на 3 части 1 печенье савоярди, добавить в кофе и сразу переложить в форму для паски.
Каждый слой для вкуса можно посыпать какао.
Так повторяем слои для сырной паски, пока не закончатся ингредиенты.
Накрыть верх сырной паски марелй и положить тарелку.
Отправить в холодильник сырную паску на 12 часов.
После этого времени достать готовую паску 2024 из формы и посыпать какао или украсить тертым шоколадом.
Смотрите видео, как готовить сырную паску Тирамису рецепт:
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