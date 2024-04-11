Такую паску вы точно не пробовали: идеальный рецепт, который получается у всех

Готовим паску 2024 вместе. Невероятно вкусный рецепт на Пасху 2024, который мало кто знает.

https://glavred.info/recipes/takuyu-pasku-vy-tochno-ne-probovali-idealnyy-recept-kotoryy-poluchaetsya-u-vseh-10557014.html Ссылка скопирована

Рецепт паски 2024 быстрая и вкусная / Коллаж Главред, фото goodfon.com

Совсем скоро любимый всеми праздник - Пасха 2024. Готовим идеальную сырную паску Тирамису. Многие хозяйки любят готовить паску из творога, но такой вы точно не пробовали.

Изумительный рецепт творожной паски, которая всегда получается. С этим рецептом паски вам не нужно бояться, что тесто не получится или не поднимится.

Творожная паска на Пасху 2024 - рецепт Тирамису

Вам понадобится:

видео дня

Творог кисломолочный - 500 гр

Печенье савоярди - 8 шт

Кофе

Сгущенное молоко - 70 гр

Сливочное масло - 70 гр

Сахар - 50 гр

Сметана или йогурт - 70 гр

Какао

Первым делом заварить кофе и полностью его остудить.

В глубокую тарелку или миску переложить 500 грамм творога, желательно сухого и домашнего.

Далее выложить размягченное сливочное масло, сгущенное молоко, сахар, сметану или йогурт.

Взбить творожную массу на паску блендером до однородного состояния.

В форму для сырной паски выложить марлю.

Добавляем первые 2 столовые ложки творожной массы на паску в форму.

Далее разделить на 3 части 1 печенье савоярди, добавить в кофе и сразу переложить в форму для паски.

Каждый слой для вкуса можно посыпать какао.

Так повторяем слои для сырной паски, пока не закончатся ингредиенты.

Накрыть верх сырной паски марелй и положить тарелку.

Отправить в холодильник сырную паску на 12 часов.

После этого времени достать готовую паску 2024 из формы и посыпать какао или украсить тертым шоколадом.

Смотрите видео, как готовить сырную паску Тирамису рецепт:

Кто такая veseliyseli? veseliyseli - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На veseliyseli подписаны более 100 тысяч пользователей соцсети.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред