Удалось достичь значительного прогресса: Умеров рассказал о результатах переговоров в США

Инна Ковенько
1 декабря 2025, 18:45
В то же время Умеров отметил, что некоторые вопросы требуют дальнейшей доработки.
Умеров рассказал о результатах переговоров в США
Умеров рассказал о результатах переговоров в США / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, Рустем Умеров

Коротко:

  • Умеров доложил Зеленскому о результатах переговоров в США
  • По его словам, украинской делегации удалось достичь значительного прогресса
  • Впрочем, есть вопросы, которые требуют дальнейшей доработки

Секретарь СНБО Рустем Умеров доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах работы украинской делегации в США.

Умеров отметил, что удалось достичь значительного прогресса, но отдельные вопросы требуют дальнейшей доработки.

"За два очень продуктивных дня в США провели много часов встреч и переговоров. Нам удалось достичь значительного прогресса, хотя отдельные вопросы требуют дальнейшей доработки. Благодарны американской стороне за конструктив и партнерский подход", - говорится в сообщении.

Умеров добавил, что украинская и американская стороны договорились поддерживать "постоянный и тесный" контакт в дальнейшем.

Он отметил, что украинская делегация готовит полный доклад и в ближайшее время представим его президенту Владимиру Зеленскому лично во время встречи в Европе, куда она уже отправляется.

В чем опасность мирного плана США - мнение эксперта

Как ранее сообщал Главред, ветеран российско-украинской войны, бывший командир взвода батальона "Айдар" и военный аналитик Евгений Дикий считает, что так называемые 28 пунктов Трампа не имеют отношения к реальной мирной инициативе. По его убеждению, документ фактически повторяет требования о капитуляции, которые Россия выдвигала Украине ранее, а теперь - при участии своего самого влиятельного партнера Дональда Трампа.

Эксперт подчеркивает, что Трамп своими действиями фактически переходит на позицию Кремля, что означает выступление против интересов Украины.

По словам Дикого, в предлагаемых пунктах Россия полностью снимает с себя ответственность за агрессию, получает возвращение к статусу "нормального" государства и освобождение от всех санкций. При этом Москва сохраняет контроль над оккупированными украинскими территориями и даже претендует на дополнительные.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, во Флориде состоялся очередной раунд переговоров между представителями Украины и США. После встречи госсекретарь Марко Рубио и секретарь СНБО Рустем Умеров сделали короткие комментарии, отметив результативность переговоров и важность дальнейшего стратегического взаимодействия.

Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что после завершения войны с Россией Украина останется суверенной, независимой и будет иметь возможность развиваться как успешное государство. Соответствующее заявление он сделал перед началом встречи с украинской делегацией во Флориде,

Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица назвал "хорошим началом " встречу американо-украинской делегацийна переговорах во Флориде в воскресенье.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Читайте также:

О персоне: Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

