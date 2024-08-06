Церковный праздник 7 августа: что запрещено делать после Яблочного Спаса

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 7 августа.

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Что нельзя делать 7 августа / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, УНИАН

7 августа отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день преподобного Пимена.

Какие праздники 7 августа

В Украине и мире 7 августа отмечают такие праздники:

видео дня

День маяка

День профессионального спикера

День Независимости Республики Кот-д'Ивуар

Церковный праздник 7 августа

По новому церковному календарю, 7 августа в Украине отмечают день преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского, преподобного Меркурия Киево-Печерского.

Известно, что святой Пимен Печерский жил в XI-XII веках. С детства он был очень слабым и сам попросил родителей отвезти его в Киево-Печерскую лавру. Там родители стали молить о его исцелении. Со временем сам Пимен захотел остаться в Лавре. Существует легенда, что его оставили в монастыре, а обряд пострига совершали сами ангелы.

Там Пимен прожил еще почти 20 лет, а за 3 дня до его смерти произошло чудо - он выздоровел, а над церковью виднелись три огненных столба. После того он смог обойти весь монастырь, попрощался со всеми и завещал похоронить его в пещере, где были мощи преподобного Антония.

О нем также известно, что он ел лишь пару раз в неделю, однако работал наравне с другими и никогда не ослабевал из-за своего поста. Мощи святого Пимена покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 7 августа

Согласно народным поверьям в этот день категорически нельзя трогать аистов. Если кто-то навредит им, то в дом придут тяжелые болезни и беда.

Этой ночью лучше не выходить на улицу, ведь существует риск подхватить болезнь.

Запрещено также есть продукты животного происхождения, тем, кто придерживается поста.

День Ангела 7 августа

7 августа свои именины отмечают владельцы таких имен как Арсен, Гавриил, Григорий, Ефим, Иван, Михаил, Симон, Теодор, Федор, Ян, Вероника, Мария.

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