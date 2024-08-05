Церковный праздник 6 августа: что запрещено делать в Яблочный Спас

6 августа отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день Преображения Господня - Яблочный Спас.
Какие праздники 6 августа
В Украине и мире 6 августа отмечают такие праздники:
- Международный день "Врачи мира за мир"
- Преображение Господне
Церковный праздник 6 августа
По новому церковному календарю, 6 августа в Украине отмечают день Преображения Господня.
Известно, что Преображение Господне - это событие, которое было описано в Библии. По преданию это событие произошло за 40 дней до казни Иисуса на кресте. Он поднялся на гору Фавор для молитвы и взял с собой апостолов Петра, Иакова и Иоанна. Его ученики устали и уснули. А когда проснулись, то увидели, что Иисус окружен необычным белым светом. В то же время они услышали голос Бога с небес, который подтвердил присутствующим, что Иисус является его сыном. Спускаясь с горы, Христос попросил апостолов никому не говорить об этом.
В Украине Праздник Преображения Господня чаще называют Спас. В народе праздник Спаса имел светское значение, связанное с праздником урожая. Спас символизировал праздник урожая, который впоследствии использовало в своей обрядности христианство, есть обычай освящать в церкви дары природы: яблоки, сливы, груши, обжиночные венки, пчелиные соты и тому подобное.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Чего нельзя делать 6 августа
- В этот день запрещено нельзя быть жадным, ссориться со знакомыми и родными. В этот святой день стоит простить все обиды.
- Категорически нельзя 6 августа заниматься тяжелой работой: строительством, работой в поле, заниматься рукоделием и стирать.
День Ангела 6 августа
6 августа свои именины отмечают владельцы таких имен как Аркадий, Илларион, Лев, Алена, Елена, Илона, Ольга.
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