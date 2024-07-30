Почему нельзя дарить четное количество цветов: суровая примета наших предков

Многие люди боятся на себе испытать, что будет, если подарить человеку четное количество цветов. Если верить восточным славянам, это не спроста.

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Что делать, если подарили букет с четным количеством цветов / Коллаж: Главред, фото: flickr

В восточной Европе принято дарить на праздники букеты с нечетным количеством цветов. В странах, где не дарят четное количество цветов, такой порядок существует годами не просто так. Как рассказали на YouTube "АЦЦ, А это интересно", эта примета появилась еще в языческие времена.

Восточные славяне тогда считали, что любые четные числа олицетворяют смерть. Отсюда, кстати, и происходит пословица "Беда не приходит одна". Верование наших предков передавалось из поколения в поколение и бытует до сих пор.

Однако важно отметить, что молодые поколения, как правило, не учитывают то, можно ли дарить 10 цветов, можно ли дарить 12 тюльпанов, хризантем или роз. Поэтому современная молодежь отбросила приметы и руководствуется, скорее, эстетической составляющей букета.

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Если учитывать приметы славян, логично было бы предположить, что в обществе сложилась противоположная традиция приносить умершим четное количество цветов, ведь они будут олицетворять смерть. Однако это не так. Ответ на вопрос: "Почему на кладбище четное количество цветов на могилах" дает другая примета. Согласно верованиям четное число цветов для покойников означает, что один цветок предназначается покойному, а другой - Богу.

Что такое АЦЦ, А это интересно? АЦЦ, А это интересно - украинский Youtube-канал, авторы которого рассказывают об интересных историях и создают познавательные видео о мире, истории, поверья и животных.

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