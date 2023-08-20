Что святят на Ореховый Спас: список для праздничной корзины

Главред расскажет, что нужно брать на Ореховый Спас в церковь и как лучше собрать корзину.

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Что святят на Ореховый Спас / коллаж: Главред, фото: pexels

Ежегодно в августе украинцы отмечают три праздника Спаса - Медовый, Яблочный и Ореховый. Издавна принято в каждый из этих праздников посещать церковь с особенной корзиной. Мы расскажем, что кушать на Ореховый Спас и что класть в корзину.

Что нужно брать на Ореховый Спас - собираемся в церковь

На каждый Спас в Украине принято посещать церковь освещать некоторые продукты. Естественно, название каждого Спаса неслучайно, каждый из них приурочен событиям в природе: первый - созреванию мёда, второй - созреванию яблок, а третий, конечно, орехов. Соответственно - накрываются столы и собираются корзины в церковь с этим продуктом.

Что нужно нести в церковь на Ореховый Спас - основа

Основную корзину в церковь на праздник Орехового спаса могут составлять фрукты нового урожая и сезонные травы для красоты. Также можно разбавлять наполненность овощами и водой, однако это, конечно, не всё, главный атрибут - орехи. Именно новый урожай орехов можно и нужно класть в праздничную корзину на Ореховый Спас.

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Что святят на Ореховый Спас

В корзину на Ореховый Спас стоит сложить мед, фрукты, овощи и травы, а также - орехи, выпечку с орехами и, конечно воду. Помимо прочего, можно положить свежий урожай муки. Именно эти продукты принесут в дом благополучие и здоровье на весь последующий год.

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