УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Что должно быть в корзине на Яблочный Спас: подготовка к празднику

Елизавета Бельмас
14 августа 2023, 15:14 обновлено 14 августа, 15:30
20
Главред расскажет, как правильно собирать корзину в церковь на Яблочный Спас.
Что должно быть в корзине на Яблочный Спас
Что должно быть в корзине на Яблочный Спас / коллаж: Главред, фото: pexels

Совсем скоро, уже 19 августа, украинцы отметят Яблочный Спас. Этот праздник будет вторым из цепочки трех Спасов. О том, как к нему подготовиться и что святить в этот день - мы расскажем далее.

В чем суть праздника Яблочный Спас

Яблочный Спас называют также Преображением Господним. Этот праздник является символом соединения двух сущностей - божественной и человеческой. Яблочный Спас также символизирует конец осени и начало преображения природы. У славян было принято считать этот день первым, когда можно начать употреблять в пищу продукты нового урожая, в частности - яблоки.

Что можно освещать на Яблочный Спас

Издавна считается, что продукты, которые были освящены на праздник в церкви - обладают целебной силой и Яблочный Спас не стал исключением. В этот день принято святить, конечно, яблоки. Также можно освятить груши, мед, и воду. Из яблок можно приготовить различные блюда и выпечку, которую также можно освятить.

видео дня

Что должно быть в корзине на Яблочный Спас

В праздничную корзину помимо яблок и груш можно положить сливы, морковь и томаты, также любые созревшие к этому времени овощи и фрукты. Не будет лишней и выпечка, а украшением могут стать колосья пшеницы, базилик и бархатцы.

Также вам может быть интересно:

календарь праздников
Реклама

Главное за день

Десятки оккупантов взлетели на воздух: под Мариуполем прилет по базе военных РФ

Десятки оккупантов взлетели на воздух: под Мариуполем прилет по базе военных РФ

15:39 Украина
Родственникам погибших и пропавших без вести в АТО разрешили выезд за границу

Родственникам погибших и пропавших без вести в АТО разрешили выезд за границу

15:00 Украина
РФ применяет тактику "выжженной земли": Данилов назвал цель оккупантов

РФ применяет тактику "выжженной земли": Данилов назвал цель оккупантов

14:48 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:39

Десятки оккупантов взлетели на воздух: под Мариуполем прилет по базе военных РФ

15:26

У Зеленского рассказали, как ракеты Taurus и АTACMS изменят ситуацию на поле боя

15:15

Валентина Талызина грязно оскорбила Лию Ахеджакову за поддержку Украины

15:14

Что должно быть в корзине на Яблочный Спас: подготовка к празднику

15:00

Родственникам погибших и пропавших без вести в АТО разрешили выезд за границу

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:48

РФ применяет тактику "выжженной земли": Данилов назвал цель оккупантов

14:23

"Мирные жители не должны быть мишенью" в ООН распекли оккупантов из-за обстрелов Юга Украины

13:55

В Одесской области в воинской части офицер избил военнослужащего

13:44

Россия может ударить по Украине на День Независимости, враг коварен – Игнат

Реклама
13:33

Элитарное иcкусство: украинская дирижер Лынив одела футболку Wagner Power и "получила" в Сети

13:09

"Рідна мати моя": обнаглевшая Лорак вместе с Киркоровым спела под аккомпанемент Крутого

12:59

Премьера года: стала известна дата выхода европейского сезона Голосу країниВидео

12:57

Когда в Украине празднуют Ореховый Спас: главные приметы и дата

12:45

Санта Димопулос рассказала, почему изменяют мужчины и в чем вина женщины

12:29

Фейки про удар по Одессемнение

12:28

Скандальная Оксана Байрак сбежала в РФ и якшается с пропагандистами

12:26

Повторное наступление на Киев возможно: Наев назвал условия атаки РФ на столицу

12:25

Россия столкнулась с дилеммой: в разведке Британии оценили рейды ВСУ через Днепр

12:24

Пытаются скрыть, но повреждения видны: в Сети появились новые фото Крымского моста

11:59

Загадка, которую не разгадают даже гении: нужно найти скрытую девушку на картинке

Реклама
11:54

Эрдоган поставил ультиматум: в Сети узнали условие визита Путина в Турцию

11:37

Некоторые пенсионеры останутся без прибавок к пенсии: кто под угрозой

11:08

В Армении трагически погиб и. о. посла Украины: что случилось

11:06

Почему нельзя употреблять слово "купляти": Авраменко дал неожиданный ответВидео

10:54

Кароль показала фото с красавцем-сыном и душевно обратилась к покойному мужу

10:40

Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму - синоптик

10:15

ВСУ добились успеха в Урожайном и продвигаются в Запорожской области – Минобороны

10:00

За неделю ВСУ освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении

09:54

Русские с помощью вертолета досматривали турецкое судно Sukru Okan: в Сети появилось видео

09:25

"Моя душа разорвалась на части": на фронте погиб молодой воин из Винницы

09:18

Путин испугался мобилизации, ВСУ до ноября могут прорваться на юге – The Times

08:34

"Мне очень больно": пленный майор ВС РФ Томов разоткровенничался в украинском пленуВидео

08:18

Украина вернет Донбасс и победит в войне, когда изолирует Крым – Ходжес

07:20

ВСУ продвинулись вперед на двух участках фронта – ISW

06:38

Ночью РФ атаковала Одессу дронами и ракетами: вспыхнули пожары, есть пострадавшиеФото

04:40

"Для нас – это проигрыш": Дикий рассказал о катастрофическом варианте окончания войны

04:31

Какой сегодня праздник 14 августа: кого нужно поздравить в этот день

04:05

Какое мясо самое полезное: неожиданный ответ просто сразит наповал

03:26

Пылесос начинает местами барахлить: как улучшить тягу

02:52

Быстро, просто и качественно: как помыть жалюзи, не снимая их с окон

Реклама
02:20

Вырастет на глазах: 3 метода исправить тесто, если оно не поднимается

01:55

Кейт Миддлтон по ночам звонит принцу Гарри втайне от мужа - СМИ

01:35

"Постоянно маневрируют, чтобы их не нашли морские дроны": Жданов оценил обстановку с вражескими кораблями

00:26

Кукла Настя: Волочкова в комичном образе расстроила фанатов

13 августа, воскресенье
23:55

"Не оставим без ответа": Зеленский прямо пригрозил РФ за ракетный террор

23:10

Женщина задает только один вопрос во время собеседований и сразу получает работу

22:40

Пленный комбат РФ унизил Путина и раскрыл колоссальные потери оккупантов в Украине

22:24

Бритни Спирс не выходит из дома из-за неудачного ботокса: одна бровь ниже другойВидео

21:50

В ОП жестко оценили пиратство РФ в Черном море и предупредили об ответке

21:35

"Готовность к пуску – очевидна": в ВСУ предупредили об угрозе ударов "Калибрами"

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять