Что должно быть в корзине на Яблочный Спас: подготовка к празднику

Главред расскажет, как правильно собирать корзину в церковь на Яблочный Спас.

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Что должно быть в корзине на Яблочный Спас / коллаж: Главред, фото: pexels

Совсем скоро, уже 19 августа, украинцы отметят Яблочный Спас. Этот праздник будет вторым из цепочки трех Спасов. О том, как к нему подготовиться и что святить в этот день - мы расскажем далее.

В чем суть праздника Яблочный Спас

Яблочный Спас называют также Преображением Господним. Этот праздник является символом соединения двух сущностей - божественной и человеческой. Яблочный Спас также символизирует конец осени и начало преображения природы. У славян было принято считать этот день первым, когда можно начать употреблять в пищу продукты нового урожая, в частности - яблоки.

Что можно освещать на Яблочный Спас

Издавна считается, что продукты, которые были освящены на праздник в церкви - обладают целебной силой и Яблочный Спас не стал исключением. В этот день принято святить, конечно, яблоки. Также можно освятить груши, мед, и воду. Из яблок можно приготовить различные блюда и выпечку, которую также можно освятить.

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Что должно быть в корзине на Яблочный Спас

В праздничную корзину помимо яблок и груш можно положить сливы, морковь и томаты, также любые созревшие к этому времени овощи и фрукты. Не будет лишней и выпечка, а украшением могут стать колосья пшеницы, базилик и бархатцы.

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