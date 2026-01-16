Даже Буданов говорил: назван месяц возможного подписания мирного соглашения

В 2026 году многие прогнозируют очень тяжелую экономическую ситуацию в России, что повлечет за собой возможное заключения мирного соглашения.

https://glavred.info/ukraine/dazhe-budanov-govoril-nazvan-mesyac-vozmozhnogo-podpisaniya-mirnogo-soglasheniya-10732991.html Ссылка скопирована

Назван месяц возможного подписания мирного соглашения / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скірншот з відео kremlin.ru

Вы узнаете:

Как заставить Россию перестать воевать

Когда может быть заключено мирное соглашение

Единственный способ для Украины полностью восстановить свою государственность, территориальную целостность и вернуть все регионы в границах 1991 года — это падение путинского режима.

В интервью Главреду секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова заявила, что только это может привести к восстановлению всего того, что было отторгнуто от Украины военным путем.

видео дня

"Поэтому, конечно, в случае если в России начнутся революционные события и нестабильность, она не сможет продолжать войну", - считает Курносова.

Она отметила, что в 2026 году многие прогнозируют очень тяжелую экономическую ситуацию в России, что повлечет за собой возможное заключения мирного соглашения.

"Многие, в том числе Кирилл Алексеевич Буданов, еще будучи главой ГУР Украины, говорили, что вероятность заключения перемирия весной 2026 года выше, чем когда бы то ни было. Многие другие эксперты также говорят именно о весне. Поэтому я бы сказала, что как раз в 2026 году можно ожидать некой позитивной динамики. Дождемся ли мы окончательного разрешения — это покажет время, но позитивную динамику я в 2026 году все-таки допускаю", - подытожила

Смотрите видео с полным интервью Ольги Курносовой Главреду:

Когда подпишут мирное соглашение - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, комментируя заявление Кирилла Буданова о возможном окне для мирных договоренностей в феврале 2026 года, высказал другую оценку и предположил, что реальные шансы появятся не раньше марта.

По его словам, до конца марта Россия планирует максимально бить по украинской инфраструктуре, поскольку видит ее уязвимость и уже скорректировала тактику атак

"Поэтому до конца марта, пока продолжаются холода, Россия не лишит себя возможности уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру. А вот после марта уже можно будет о чем-то говорить", - резюмирует он.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

Вам может быть интересно:

О персоне: Ольга Курносова Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) — российская политическая активистка радикально-демократического направления, видный деятель антипутинской оппозиции. В 1990—1993 — депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединённого гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011—2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред