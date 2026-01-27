Кий, Щек и Хорив никогда не существовали - кто и когда на самом деле основал Русь

Нестор Летописец описал историю основания Руси, заимствовав сюжеты из Библии.

https://glavred.info/culture/kiy-shchek-i-horiv-nikogda-ne-sushchestvovali-kto-i-kogda-na-samom-dele-osnoval-rus-10735910.html Ссылка скопирована

Кто основал Русь / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

Кем на самом деле мог быть Кий

Правили ли вместе Аскольд и Дир

Кто такой Олег на самом деле

История Украины часто начинается с легенды о Кие, Щеке, Хориве, которые основали государство. Однако эта история является книжной легендой, созданной летописцем, а не отражением реальных событий.

Главред узнал историю возникновения Руси и первых князей.

видео дня

Были ли Кий, Щек и Хорив реальными

Журналист Аким Галимов и историк Дмитрий Гордиенко в видео на YouTube рассказали, что легенда об основателях Киева, которую мы знаем из школьных учебников, имеет чисто книжное происхождение. Имена Кий, Щек и Хорив, вероятно, не принадлежали реальным князьям. Историк Дмитрий Гордиенко предполагает, что летописец Нестор, будучи монахом, заимствовал эти образы из Библии (книга Исход), чтобы вписать историю Руси в общемировой христианский контекст.

Например, на старославянском языке "палка" — это "кий", а "змея" — "щек". В Библии Моисей превращает палку в змею. Названия киевских гор Щекавица и Хоревица, скорее всего, были адаптированы под легенду позже, а не наоборот. Единственная реальная зацепка — имя "Кий" могло принадлежать перевозчику через Днепр, ведь основание городов на местах переправ было распространенной европейской практикой.

Что на самом деле представляет собой "Повесть временных лет"

"Повесть временных лет" следует воспринимать не как объективный учебник истории, а как сложный политико-идеологический текст XII века. Нестор Летописец описывал события, произошедшие за 200-300 лет до его рождения, опираясь преимущественно на устные предания и только три официальных документа (договоры с Византией).

Оригинал "Повести" не сохранился — существуют только более поздние копии, так называемые списки, которые между собой отличаются. Это означает, что текст неоднократно переписывали, редактировали и дополняли. Фактически "Повесть временных лет" была не только историческим, но и политическим текстом, который формировал нужное представление о происхождении власти и государства.

Смотрите видео о возникновении Руси:

Существовали ли Аскольд и Дир и кем они были

Никаких прямых исторических фактов, которые бы подтверждали правление Аскольда и Дира в Киеве, не существует. Их имена имеют скандинавское происхождение, а "могилы", упомянутые в топонимике Киева, указывают на варяжскую традицию захоронения.

Однако ученые сомневаются, что они были князьями, правившими городом вместе. Сочетание этих двух имен в одном временном промежутке может быть еще одной летописной конструкцией, созданной для заполнения исторических лакун.

Что на самом деле известно об Олеге

Легенда о приходе Олега с севера, убийстве Аскольда и Дира и начале Киевской Руси в 882 году не имеет надежных подтверждений. Современные историки сомневаются в существовании Рюрика, родственных связях Олега и Игоря и самой дате 882 года.

Согласно летописи, 882 год считается датой объединения Севера и Юга Олегом. Однако современные исследования показывают, что Олег появился в Киеве гораздо позже - в начале X века. Также сомнительной является версия, что он привез с собой маленького Игоря как "законного Рюриковича".

Олег — первая действительно зафиксированная историческая личность. В договоре с Византией 907 года он упоминается как "Великий светлый князь". Однако он не был единоличным монархом в современном понимании. Русь того времени была конгломератом конунгов (скандинавских вождей), а Олег выступал главным подписантом и лидером военного похода, с которым Византии было удобно вести переговоры.

Почему термин "Рюриковичи" появился только через сотни лет

До XII века в Киеве вообще не слышали о Рюрике. Это имя и концепция единой династии появляются в именемясле значительно позже, чем жили первые правители. Это подкрепляет теорию о том, что генеалогическое дерево, которое начинается от скандинава Рюрика, было достроено летописцами для объединения разрозненных княжеств под общим идеологическим корнем.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Youtube-канал "Реальная история". В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы, которыми спекулирует Россия. Мы хотим, чтобы вы знали правду о подписанных Хмельницким соглашениях с Россией. О том, как Россия аннексировала и искусственно насаждала российскую политику на украинских территориях. О беспощадности карательной системы Российской империи и СССР. Что связывает Украину и Крым. Вы должны услышать правду, чтобы больше никогда не поддаваться на манипуляции Кремля. Кроме того, самое время рассказать украинцам настоящие истории ее героев. Бандера, Чорновил, Плахотнюк – эти и другие люди отдали свою жизнь за независимую свободную Украину. Мы должны знать реальные исторические факты, чтобы правильно понимать все, что происходит сегодня. Все факты проверяют профессиональные историки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред