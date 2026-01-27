Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Кий, Щек и Хорив никогда не существовали - кто и когда на самом деле основал Русь

Руслана Заклинская
27 января 2026, 21:26
45
Нестор Летописец описал историю основания Руси, заимствовав сюжеты из Библии.
Кий, Щек и Хорив никогда не существовали - кто и когда на самом деле основал Русь
Кто основал Русь / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

  • Кем на самом деле мог быть Кий
  • Правили ли вместе Аскольд и Дир
  • Кто такой Олег на самом деле

История Украины часто начинается с легенды о Кие, Щеке, Хориве, которые основали государство. Однако эта история является книжной легендой, созданной летописцем, а не отражением реальных событий.

Главред узнал историю возникновения Руси и первых князей.

видео дня

Были ли Кий, Щек и Хорив реальными

Журналист Аким Галимов и историк Дмитрий Гордиенко в видео на YouTube рассказали, что легенда об основателях Киева, которую мы знаем из школьных учебников, имеет чисто книжное происхождение. Имена Кий, Щек и Хорив, вероятно, не принадлежали реальным князьям. Историк Дмитрий Гордиенко предполагает, что летописец Нестор, будучи монахом, заимствовал эти образы из Библии (книга Исход), чтобы вписать историю Руси в общемировой христианский контекст.

Например, на старославянском языке "палка" — это "кий", а "змея" — "щек". В Библии Моисей превращает палку в змею. Названия киевских гор Щекавица и Хоревица, скорее всего, были адаптированы под легенду позже, а не наоборот. Единственная реальная зацепка — имя "Кий" могло принадлежать перевозчику через Днепр, ведь основание городов на местах переправ было распространенной европейской практикой.

Что на самом деле представляет собой "Повесть временных лет"

"Повесть временных лет" следует воспринимать не как объективный учебник истории, а как сложный политико-идеологический текст XII века. Нестор Летописец описывал события, произошедшие за 200-300 лет до его рождения, опираясь преимущественно на устные предания и только три официальных документа (договоры с Византией).

Оригинал "Повести" не сохранился — существуют только более поздние копии, так называемые списки, которые между собой отличаются. Это означает, что текст неоднократно переписывали, редактировали и дополняли. Фактически "Повесть временных лет" была не только историческим, но и политическим текстом, который формировал нужное представление о происхождении власти и государства.

Смотрите видео о возникновении Руси:

Существовали ли Аскольд и Дир и кем они были

Никаких прямых исторических фактов, которые бы подтверждали правление Аскольда и Дира в Киеве, не существует. Их имена имеют скандинавское происхождение, а "могилы", упомянутые в топонимике Киева, указывают на варяжскую традицию захоронения.

Однако ученые сомневаются, что они были князьями, правившими городом вместе. Сочетание этих двух имен в одном временном промежутке может быть еще одной летописной конструкцией, созданной для заполнения исторических лакун.

Что на самом деле известно об Олеге

Легенда о приходе Олега с севера, убийстве Аскольда и Дира и начале Киевской Руси в 882 году не имеет надежных подтверждений. Современные историки сомневаются в существовании Рюрика, родственных связях Олега и Игоря и самой дате 882 года.

Согласно летописи, 882 год считается датой объединения Севера и Юга Олегом. Однако современные исследования показывают, что Олег появился в Киеве гораздо позже - в начале X века. Также сомнительной является версия, что он привез с собой маленького Игоря как "законного Рюриковича".

Олег — первая действительно зафиксированная историческая личность. В договоре с Византией 907 года он упоминается как "Великий светлый князь". Однако он не был единоличным монархом в современном понимании. Русь того времени была конгломератом конунгов (скандинавских вождей), а Олег выступал главным подписантом и лидером военного похода, с которым Византии было удобно вести переговоры.

Почему термин "Рюриковичи" появился только через сотни лет

До XII века в Киеве вообще не слышали о Рюрике. Это имя и концепция единой династии появляются в именемясле значительно позже, чем жили первые правители. Это подкрепляет теорию о том, что генеалогическое дерево, которое начинается от скандинава Рюрика, было достроено летописцами для объединения разрозненных княжеств под общим идеологическим корнем.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Youtube-канал "Реальная история".

В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы, которыми спекулирует Россия. Мы хотим, чтобы вы знали правду о подписанных Хмельницким соглашениях с Россией.

О том, как Россия аннексировала и искусственно насаждала российскую политику на украинских территориях.

О беспощадности карательной системы Российской империи и СССР. Что связывает Украину и Крым. Вы должны услышать правду, чтобы больше никогда не поддаваться на манипуляции Кремля.

Кроме того, самое время рассказать украинцам настоящие истории ее героев. Бандера, Чорновил, Плахотнюк – эти и другие люди отдали свою жизнь за независимую свободную Украину.

Мы должны знать реальные исторические факты, чтобы правильно понимать все, что происходит сегодня. Все факты проверяют профессиональные историки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Киевская Русь История Украины культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Вагон выгорел дотла: РФ ударила по поезду с людьми, есть жертвы и раненые

Вагон выгорел дотла: РФ ударила по поезду с людьми, есть жертвы и раненые

21:34Украина
РФ провела разведку и готовит массированный удар: названы вероятные цели и сроки

РФ провела разведку и готовит массированный удар: названы вероятные цели и сроки

20:30Украина
Свет будут отключать по всей стране: украинцев предупредили о графиках на 28 января

Свет будут отключать по всей стране: украинцев предупредили о графиках на 28 января

20:27Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовый перелом недели: трем знакам зодиака выпадет шанс изменить жизнь

Финансовый перелом недели: трем знакам зодиака выпадет шанс изменить жизнь

Китайский гороскоп на завтра 28 января: Петухам повезет, Собакам нужна помощь

Китайский гороскоп на завтра 28 января: Петухам повезет, Собакам нужна помощь

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 27 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 27 января (обновляется)

РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте

РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте

Последние новости

21:34

Вагон выгорел дотла: РФ ударила по поезду с людьми, есть жертвы и раненые

21:29

Ученые перевели Часы Судного дня: человечество ближе к "катастрофе"

21:27

Когда не будет света в Запорожье и области 28 января - обновленные графики отключений

21:26

Кий, Щек и Хорив никогда не существовали - кто и когда на самом деле основал РусьВидео

20:30

РФ провела разведку и готовит массированный удар: названы вероятные цели и сроки

70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина
20:27

Свет будут отключать по всей стране: украинцев предупредили о графиках на 28 января

20:18

В Киеве разоблачена международная сеть колл-центров: подозреваемые обманули тысячи граждан Турции и ЕС

20:14

Когда для Киева восстановят графики отключений света и какими они будут – КГВАВидео

20:10

Жизнь трех знаков зодиака круто изменится - кому 2026 год подарит счастьеВидео

Реклама
19:43

Магазинный больше покупать не будете: рецепт домашнего майонеза за 1 минуту

19:39

Есть ли угроза тотального блэкаута: украинцам объяснили, к чему готовиться

19:36

Россия смягчила условия завершения войны: появился важный нюанс в позиции Кремля

19:10

Когда в Украине подешевеет зарядка электромобилеймнение

18:49

"Президент готов": в МИД Украины сделали заявление о встрече Зеленского с Путиным

18:36

Раскрыт секрет самой странной иконы в Украине - как она выглядит и к чему там рыбаВидео

18:32

Ограничение поставок горячей воды: назван самый проблемный район Киева

18:30

Как сказать по-украински "когда я ем, я глух и нем" - два правильных вариантаВидео

17:56

Электрокары станут роскошью: эксперт объяснила, чего ожидать от цен в Украине

17:54

Арктический холод вернется в Украину - названа дата нового похолодания

17:50

"Наехала София Михайловна": Ротару спасла карьеру известного певца

Реклама
17:40

Были участниками боевых действий: новые детали убийства полицейских на Черкащине

17:26

РФ обстреляла пассажирский поезд в Харьковской области: загорелся вагон, есть раненые

16:57

Доллар резко подешевел, а евро установил новый рекорд: курс валют на 28 января

16:57

Киев и другие регионы превратятся в каток - прогноз погоды в Украине на 28 января

16:56

Популярные вещи вышли из моды: топ-5 антитрендов 2026 годаВидео

16:46

Экономная, но божественная на вкус закуска: рецепт намазки за 10 минут

16:31

Соперница Свитолиной устроила разгром после проигрыша - момент попал на видео

15:51

Россия целенаправленно обстреляла важный объект на западе Украины - детали

15:48

Спецпредставитель Путина сорвался и устроил скандал из-за одного из условий мира

15:40

Авторы умерли, а он еще идет: что известно о самом длительном эксперименте в миреВидео

15:24

На Ровенщину придет резкое потепление, но ненадолго: когда ожидать новых морозов

15:18

Пригреет до +4 градусов: на Тернопольщину надвигается значительное потепление

14:50

Уже на 16% дороже: стоимость одного продукта неожиданно выросла в январе

14:40

Поздравления со Сретением Господним 2026 - теплые пожелания и картинки

14:28

"Люди в Украине замерзают": российская актриса публично поддержала украинцев

14:26

Миф о советском образовании: бесплатное только в учебниках

14:20

Потребление больше на 20%: что сделать с морозилкой, чтобы не переплачивать

13:49

"Вынуждена была уйти": предательниц Повалий и Лорак оправдал известный певец

13:40

Герасимов заявил о "захвате" Купянска-Узлового: в ЦПД рассказали правду

13:39

Гороскоп на завтра 28 января: Водолеям - сюрприз, Девам - новый поворот

Реклама
13:26

Стадо одичавших коров заметили возле Чернобыля: как выживают в зимних условияхФото

13:10

Трагедия в Черкасской области: четверо полицейских погибли при задержании убийцы

12:54

Почему опытные водители держат в авто уксус: хитрость, которая спасает зимой

12:38

РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте

12:34

Станет легче платить: эксперт оценила, когда зарядка электрокаров подешевеет

12:30

"Там все отказало": Иво Бобул раскрыл, что привело Степана Гигу к смерти

12:14

Что не так с легендарной "Докторской" колбасой: правда из архивов

12:10

Почему 28 января нельзя убивать пауков и тараканов: какой церковный праздник

11:46

Тепло до +2°С надвигается на Полтаву: когда холод покинет область

11:45

Свитолина разгромила третью ракетку мира и вышла в полуфинал Australian Open

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия Ротару
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять