Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Как правильно обращаться "тьотя" или "тітка": филолог удивила ответом

Марина Фурман
29 января 2026, 14:15
60
Редактор прокомментировала довольно распространенную ошибку, которую допускают украинцы.
семья,зима
Как правильно говорить — "тьотя" или "тітка" / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как сказать по-украински "тьотя"
  • В чем разница между "тьотя" и "тітка"

Многие украинцы убеждены, что слова "тьотя" или "дядя" — это суржик или русизмы. Некоторые считают, что лучше обращаться только "тітка" или "тітонька". На самом деле, это не так. Об этом пишет украинская филолог и редактор Ольга Васильева в своем посте в Facebook.

По ее словам, все, кто думает, что в Украине есть только "тітка" или "тітонька", обкрадывают наш язык.

видео дня

"Слово "тьотя" – не русизм. Оно есть в словаре Гринченко (как и "дядя")", – пишет редактор.

Она также отмечает, что в звательном падеже правильно употреблять "тьоте", а не "тьотю". Зато слово "дядя" не изменяется.

"Такие формы мы склоняем по аналогии с существительными третьего склонения ("радосте", "милосте"). Это зафиксировано в словарях Григория Голоскевича, Ларисы Скрипник и Нины Дзятковской, Николая Погребного и других", – объясняет Ольга Васильева.

Итак, в звательном падеже правильно говорить: "тьоте" Катре, "тьоте" Насте, "тьоте" Рае, "тьоте" Людо, "тьоте" Галю.

Украинский язык - материалы по теме

Ранее мы рассказывали, как по-украински называть "тюль". Существуют благозвучные варианты, которые все игнорируют.

Кроме этого, Главред недавно писал, что слово "подкаблучник" пришло в украинский язык из русского, однако полного соответствия оно не имеет. Филолог Лариса Чемерис утверждает, что вместо него уместно употреблять слова "підніжка" или "попихач".

Также филолог Лариса Чемерис назвала правильный украинский эквивалент русского слова "ухаживать".

Читайте также:

О личности: Ольга Васильева

Ольга Васильева – украинский филолог и литературный редактор. Получила популярность в сети, комментируя правила употребления слов в украинском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кадыров впервые после слухов о болезни вышел к камерам и заговорил о переговорах

Кадыров впервые после слухов о болезни вышел к камерам и заговорил о переговорах

15:14Мир
Много военных - на щите: Украина вернула тела погибших воинов

Много военных - на щите: Украина вернула тела погибших воинов

14:45Украина
В Украине могут приостановить обучение: в МОН дали новые рекомендации

В Украине могут приостановить обучение: в МОН дали новые рекомендации

14:12Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Доллар внезапно полетел вниз: новый курс валют на 29 января

Доллар внезапно полетел вниз: новый курс валют на 29 января

Автогражданка для УБД в 2026 году: новые правила, штрафы с камер и льготное оформление

Автогражданка для УБД в 2026 году: новые правила, штрафы с камер и льготное оформление

Сияет ярче папы: дочь Максима Галкина покорила переменами во внешности

Сияет ярче папы: дочь Максима Галкина покорила переменами во внешности

Последние новости

15:14

Кадыров впервые после слухов о болезни вышел к камерам и заговорил о переговорах

15:13

Как за 15 минут приготовить свеклу: повар поделился секретным трюком

14:45

Много военных - на щите: Украина вернула тела погибших воиновФото

14:25

Драматическое падение: кто выбил Украину из тройки лидеров Евровидения-2026

14:15

Как правильно обращаться "тьотя" или "тітка": филолог удивила ответом

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26
14:15

"Бог велик": 57-летний Марк Энтони станет отцом в восьмой раз

14:12

В Украине могут приостановить обучение: в МОН дали новые рекомендации

14:01

Почему "руханка" — не то же самое, что "зарядка": неожиданная правда

13:47

"Я виню себя": муж известной ведущей рассказал о потере сына на фронте

Реклама
13:17

Евровидение-2026: объявлены ведущие конкурса

12:27

Не просто совпадение: что характер вашей собаки говорит о вас

12:25

Почему женщинам 30 января нельзя заниматься рукоделием: какой церковный праздник

12:23

"Будет приказ": Тополя сделал заявление о возвращении на фронт

12:23

Свитолина проиграла в полуфинале Australian Open, но установила личный рекорд

12:00

Дождь, туман, гололед: какая сегодня погода будет в Харькове и области

11:58

У попугаев нет голосовых связок — но они говорят: как это возможно

11:47

Следующие три недели будут самыми тяжелыми для Украины - Reuters

11:43

Что нельзя стирать вместе: фатальные ошибки, которые портят одежду

11:32

Музыкант любимой группы Путина отправился на войну с Украиной — детали

11:03

"Необыкновенно талантливый": на фронте погиб солист известной украинской группы

Реклама
10:45

Китайский гороскоп на завтра 30 января: Драконам - перемены, Петухам - проблемы

10:22

"Первая пластическая": звезда "Дизель Шоу" показала лицо после операции

10:07

Когда закончится война в Украине: WSJ назвало три реальных сценария

10:05

Лунный календарь стрижек на февраль 2026

10:03

Гороскоп на завтра 30 января: Козерогам - большой успех, Тельцам - награда

09:36

Будет ли ранняя весна: какой погоды ждать украинцам в феврале 2026

09:24

Китайский гороскоп на февраль 2026: Свиньям - удача, Обезьянам - доход

09:00

Изменения с 1 февраля в Украине: отпуска военным, доплаты и новые правила бронирования

08:55

Переговоры Украины и РФ уперлись в три основные проблемы - Politico

08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 января (обновляется)

08:48

На столе Путина сейчас есть несколько вариантов развития конфликтамнение

08:34

Синоптики бьют тревогу: где сегодня резко ухудшится погода

08:25

Отключение света в Украине — графики на 29 января (обновляется)

08:17

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:09

Ключевое разногласие Украины и РФ "очень сложно" преодолеть - Рубио

07:48

Ночная атака дронов на Одессу: поврежден объект инфраструктурыФото

07:03

Россия ударила по Вольнянску на Запорожье: трое погибших, есть раненыйФото

06:10

Гарантии безопасности США: что требуют от Украинымнение

05:34

Типичная ошибка многих: что сделать, чтобы штаны быстро сохли зимой

05:05

В Украине усилятся графики отключений света для населения - в чем причина

Реклама
04:30

Откроется золотая жила: четыре знака зодиака на пороге большого прорыва

04:12

4 строгих запрета: что нельзя делать в праздник 29 января

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке дедушки в кресле за 27 секунд

03:22

Кличко советует выехать из Киева: эксперт уточнил, для кого это реально

02:40

Европа "закипает": скоро жара сделает жизнь в части стран невыносимой

01:53

Мерц резко высказался о вступлении Украины в ЕС в 2027 году: детали

01:12

5 продуктов, которые категорически нельзя хранить в пластиковом контейнере

00:19

Минус два истребителя с экипажами: РФ потеряла Су-30 и Су-34 за один день

28 января, среда
23:55

Французское Le Figaro посвятило статью 22-летней ветеранке и победительнице "Танцев со звездами"Видео

23:31

Угроза обрушения фронта: Sky News о риске потери двух крупных городов на востоке

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять