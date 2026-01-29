Как правильно обращаться "тьотя" или "тітка": филолог удивила ответом

Редактор прокомментировала довольно распространенную ошибку, которую допускают украинцы.

Как правильно говорить — "тьотя" или "тітка" / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как сказать по-украински "тьотя"

В чем разница между "тьотя" и "тітка"

Многие украинцы убеждены, что слова "тьотя" или "дядя" — это суржик или русизмы. Некоторые считают, что лучше обращаться только "тітка" или "тітонька". На самом деле, это не так. Об этом пишет украинская филолог и редактор Ольга Васильева в своем посте в Facebook.

По ее словам, все, кто думает, что в Украине есть только "тітка" или "тітонька", обкрадывают наш язык.

"Слово "тьотя" – не русизм. Оно есть в словаре Гринченко (как и "дядя")", – пишет редактор.

Она также отмечает, что в звательном падеже правильно употреблять "тьоте", а не "тьотю". Зато слово "дядя" не изменяется.

"Такие формы мы склоняем по аналогии с существительными третьего склонения ("радосте", "милосте"). Это зафиксировано в словарях Григория Голоскевича, Ларисы Скрипник и Нины Дзятковской, Николая Погребного и других", – объясняет Ольга Васильева.

Итак, в звательном падеже правильно говорить: "тьоте" Катре, "тьоте" Насте, "тьоте" Рае, "тьоте" Людо, "тьоте" Галю.

О личности: Ольга Васильева Ольга Васильева – украинский филолог и литературный редактор. Получила популярность в сети, комментируя правила употребления слов в украинском языке.

