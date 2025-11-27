Как на украинском называть 'тюль': благозвучные варианты, которые все игнорируют

Многим украинцам может показаться, что "тюль" - это очень странное слово.

Каждый человек хочет создавать ощущение особого уюта в своем доме. Для этого, в частности, используют текстиль, которым украшают окна - "тюль". Но правильно ли его так называть?

Главред решил разобраться, можно ли на украинском говорить "тюль".

Как появилось слово "тюль"

Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что "тюль" - это очень странное слово, которое происходит из французского языка.

Он отметил, что это слово не является ошибочным, но в украинском языке есть много соответствий, которые все игнорируют.

Как сказать на украинском слово "тюль"

По его словам, "тюль" можно заменить таким словом, как "фіранка". Также в украинском языке есть хорошее слово "серпанок".

"Хотя оно имеет несколько значений, "серпанок" - легкая ткань и в значении "тюли" оно также подходит", - говорится в видео.

Кроме того, журналист сказал, что можно использовать слова "завіси" или "завіски".

О персоне: Рами Аль Шаер Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.

