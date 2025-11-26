После признания на мировой арене россияне начали рассказывать, якобы это их дизайнер, а не Украины.

В истории известно лишь о 6 украинцах, которые получали премию Оскар. Самой первой из них была Варвара Каринская - уроженка Харькова, которая сделала весомый вклад в мировую индустрию моды.

Главред узнал, как сложилась ее жизнь и какое изобретение кардинально изменило мир. Об этом в Instagram рассказал украинский блогер Руслан Ляч.

Что известно о Варваре Каринской

Будущий дизайнер родилась в 1886 году в Харькове, в семье состоятельного текстильщика. В этом же городе она окончила университет, но после замужества некоторое время проживала в Москве.

Однако в России женщина не задержалась, потому что из-за преследований и угроз со стороны советской власти ей пришлось бежать в Европу, когда ей было 48 лет. Далее Каринская перебралась в США и начала свою жизнь с нуля.

Несмотря на все жизненные трудности ей удалось по-настоящему прославиться. В 1948 году украинке вручили Оскар за дизайн костюмов для фильма "Жанна д'Арк". Кроме этого Каринская совершила переворот в балетной моде, создав балетную пачку.

Наряды от украинского дизайнера носили такие известные актрисы, как Марлен Дитрих, Ингрид Бергман, Джуди Гарленд и Вивьен Ли.

Что интересно, после такого успеха в карьере россияне в традиционной манере решили распространять ложь о том, что Варвара Каринская - это их выдающийся дизайнер, а не украинский.

