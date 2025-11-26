Украинка получила Оскар еще в 1948 году и перевернула мир моды: что о ней известно

Вы узнаете:
- За что украинка получила Оскар в 1948 году
- Как сложилась жизнь выдающегося дизайнера
В истории известно лишь о 6 украинцах, которые получали премию Оскар. Самой первой из них была Варвара Каринская - уроженка Харькова, которая сделала весомый вклад в мировую индустрию моды.
Главред узнал, как сложилась ее жизнь и какое изобретение кардинально изменило мир. Об этом в Instagram рассказал украинский блогер Руслан Ляч.
Что известно о Варваре Каринской
Будущий дизайнер родилась в 1886 году в Харькове, в семье состоятельного текстильщика. В этом же городе она окончила университет, но после замужества некоторое время проживала в Москве.
Однако в России женщина не задержалась, потому что из-за преследований и угроз со стороны советской власти ей пришлось бежать в Европу, когда ей было 48 лет. Далее Каринская перебралась в США и начала свою жизнь с нуля.
Несмотря на все жизненные трудности ей удалось по-настоящему прославиться. В 1948 году украинке вручили Оскар за дизайн костюмов для фильма "Жанна д'Арк". Кроме этого Каринская совершила переворот в балетной моде, создав балетную пачку.
Наряды от украинского дизайнера носили такие известные актрисы, как Марлен Дитрих, Ингрид Бергман, Джуди Гарленд и Вивьен Ли.
Что интересно, после такого успеха в карьере россияне в традиционной манере решили распространять ложь о том, что Варвара Каринская - это их выдающийся дизайнер, а не украинский.
Смотрите видео о первой украинке, которая получила Оскар:
Вас может заинтересовать:
- Что скрывали в Москве - раскрыт главный секрет Ленина и его планы на Россию
- "Медведь" или "медведь": блогер назвал популярную ошибку украинцев
- Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины
О персоне: Руслан Ляч
Руслан Ляч - украинский блогер, который рассказывает в соцсетях об украинской музыке и интересных фактах об Украине. В Instagram на страницу Руслана подписаны более 25 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред