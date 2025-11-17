"Мы вместе смеемся": Том Круз удостоен почетного "Оскара"

Вместе с ним наградили кантри-легенду Долли Партон, режиссера и хореографа Дебби Аллен, а также художника-постановщика Винна Томаса.

https://glavred.info/movies/my-vmeste-smeemsya-tom-kruz-udostoen-pochetnogo-oskara-10716110.html Ссылка скопирована

Том Круз удостоен почетного "Оскара" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tomcruise

Кратко:

Статуэтку Крузу вручил мексиканский режиссер Алехандро Иньярриту

Для Тома Круза это первый "Оскар" в карьере

Голливудский актер Том Круз получил почетного "Оскара" на церемонии Governors Awards, которую Американская киноакадемия провела 16 ноября в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Variety.

Вместе с ним наградили кантри-легенду Долли Партон, режиссера и хореографа Дебби Аллен, а также художника-постановщика Винна Томаса.

видео дня

Почетную статуэтку Крузу вручил мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, который сейчас работает над фильмом об актере. Картина пока не имеет названия, но ее премьера запланирована на октябрь 2026 года.

Во время речи Круз поблагодарил тех, кто создает кино, и подчеркнул, что верит в силу кинематографа объединять людей.

"Кино помогает мне ценить различия и видеть нашу общую человечность. Независимо от того, откуда мы родом, в кинотеатре мы вместе смеемся, чувствуем и надеемся. В этом - сила этого искусства", - сказал актер.

Для Тома Круза это первый "Оскар" в карьере, несмотря на четыре предыдущие номинации - за фильмы "Рожденный четвертого июля", "Магнолия", "Человек дождя" и продюсирование "Топ Ган: Маверик".

Среди других лауреатов - Дебби Аллен, известная своей актерской, режиссерской и хореографической работой, а также художник-постановщик Винн Томас, которого отметили за жизненные достижения.

Голливуд - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что 63-летний голливудский актер Том Круз и его 37-летняя девушка Ана де Армас больше не вместе. Fктрису кинолент "Ножи наголо" и "Блондинка" уже заметили в компании другой знаменитости - Майлза Теллера, который снимался с Томом в фильме "Топ Ган 2: Мэверик". После этого начали распространяться слухи, что Круз снова холостяк, хотя пока официальной информации о своей личной жизни ни он, ни Ана не давали.

Также стало известно, что голливудский актер Колин Фаррелл раскрыл причину, по которой он планирует поместить своего взрослого сына в учреждение по уходу за людьми с ограниченными возможностями.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Том Круз Том Круз - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии "Сатурн" (2002, 2022) и четырехкратный номинант на премию "Оскар", сообщает Википедия. Наиболее известные киноработы: "Магнолия", "Интервью с вампиром", "С широко закрытыми глазами", "Ванильное небо", серия фильмов "Миссия невыполнима" и дилогия "Топ Ган".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред