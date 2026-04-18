Супер подкормка для клубники весной: бабушкин рецепт, который приносит урожай волнами

Секретный ингредиент из кухонного шкафа в разы увеличит урожай клубники.

Чем подкормить клубнику весной для рекордного урожая?

Пока у многих клубника будет только зацветать, опытные садоводы уже начинают собирать первые ароматные ягоды. Секрет в натуральной подкормке, которая помогает получить крупную и сладкую клубнику, как с картинки, независимо от сорта.

Чем можно подкормить клубнику народными средствами

На Youtube-канале Сад, огород ПРО поделились рецептом абсолютно бесплатного средства, которое работает лучше магазинных удобрений. Оно содержит всё необходимое, чтобы клубника росла буквально "как на дрожжах". Это мощный природный стимулятор: он увеличивает количество цветочных почек, а значит, и ягод будет в разы больше.

Садовод подчеркнула, что не стоит затягивать с внесением удобрений.

Многие начинают подкармливать клубнику только в конце весны, но это ошибка.

"Подкармливать нужно именно сейчас, когда клубника только просыпается. То, что она впитает из почвы в этот момент, станет залогом вашего будущего урожая. Если пропустить это время, завязей будет мало", - сказала специалист.

"Этот рецепт всегда использовала моя бабушка. У неё клубники было так много, что хватало и на варенье, и на компоты, и на сушку, и даже на продажу ведрами. Она угощала всех соседей и коллег, а ягода всегда была отборная", - поделилась женщина.

Подкормка клубники весной народными средствами - рецепт

Для начала нужно приготовить концентрированный раствор в небольшой баночке.

Налейте в баночку или стакан теплую воду (комнатной температуры, чтобы руке было комфортно). Добавьте две чайные ложки сахара (можно с горкой). Сахар можно заменить старым медом или вареньем. Добавьте 1 чайную ложку дрожжей и хорошо перемешайте.

Накройте баночку крышкой и оставьте в теплом месте на один час. Крышка не даст полезным веществам улетучиться, а тепло активирует дрожжи.

Через час, когда раствор настоялся, необходимо добавить еще два важных компонента:

1 капля йода. Он помогает клубнике быстрее нарастить зеленую массу и защищает от грибков и жучков. Но главное — йод стимулирует волнообразное плодоношение. Вы будете собирать урожай несколько раз за сезон, а в теплых регионах — вплоть до осени.

1/3 чайной ложки соли. Это секретный стимулятор сладости. Именно благодаря соли клубника вырастает невероятно сахарной и ароматной.

Полученный концентрат нужно развести в пяти литрах воды и поливайть под каждый кустик примерно по 0,5 литра готового раствора.

"Результат вы увидите моментально: клубника пустится в рост, начнет обильно цвести, и совсем скоро вы будете собирать свой первый ведерный урожай", - добавила садовод.

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод. Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

