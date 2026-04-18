Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Супер подкормка для клубники весной: бабушкин рецепт, который приносит урожай волнами

Анна Ярославская
18 апреля 2026, 03:30
Секретный ингредиент из кухонного шкафа в разы увеличит урожай клубники.
Чем подкормить клубнику весной для рекордного урожая?

Вы узнаете:

  • Как добиться раннего урожая клубники
  • Как приготовить подкормку без химии

Пока у многих клубника будет только зацветать, опытные садоводы уже начинают собирать первые ароматные ягоды. Секрет в натуральной подкормке, которая помогает получить крупную и сладкую клубнику, как с картинки, независимо от сорта.

Если вам интересно, чем полить кусты смородины в апреле-мае, чтобы они были усыпаны крупной, сладкой и ароматной ягодой, читайте материал: Смородина будет размером с вишню: что положить под куст в апреле-мае.

видео дня

Чем можно подкормить клубнику народными средствами

На Youtube-канале Сад, огород ПРО поделились рецептом абсолютно бесплатного средства, которое работает лучше магазинных удобрений. Оно содержит всё необходимое, чтобы клубника росла буквально "как на дрожжах". Это мощный природный стимулятор: он увеличивает количество цветочных почек, а значит, и ягод будет в разы больше.

Садовод подчеркнула, что не стоит затягивать с внесением удобрений.

Многие начинают подкармливать клубнику только в конце весны, но это ошибка.

"Подкармливать нужно именно сейчас, когда клубника только просыпается. То, что она впитает из почвы в этот момент, станет залогом вашего будущего урожая. Если пропустить это время, завязей будет мало", - сказала специалист.

"Этот рецепт всегда использовала моя бабушка. У неё клубники было так много, что хватало и на варенье, и на компоты, и на сушку, и даже на продажу ведрами. Она угощала всех соседей и коллег, а ягода всегда была отборная", - поделилась женщина.

Что любит и чего не любит клубника
Что любит и чего не любит клубника

Подкормка клубники весной народными средствами - рецепт

Для начала нужно приготовить концентрированный раствор в небольшой баночке.

  1. Налейте в баночку или стакан теплую воду (комнатной температуры, чтобы руке было комфортно).
  2. Добавьте две чайные ложки сахара (можно с горкой). Сахар можно заменить старым медом или вареньем.
  3. Добавьте 1 чайную ложку дрожжей и хорошо перемешайте.

Накройте баночку крышкой и оставьте в теплом месте на один час. Крышка не даст полезным веществам улетучиться, а тепло активирует дрожжи.

Через час, когда раствор настоялся, необходимо добавить еще два важных компонента:

  • 1 капля йода. Он помогает клубнике быстрее нарастить зеленую массу и защищает от грибков и жучков. Но главное — йод стимулирует волнообразное плодоношение. Вы будете собирать урожай несколько раз за сезон, а в теплых регионах — вплоть до осени.
  • 1/3 чайной ложки соли. Это секретный стимулятор сладости. Именно благодаря соли клубника вырастает невероятно сахарной и ароматной.

Полученный концентрат нужно развести в пяти литрах воды и поливайть под каждый кустик примерно по 0,5 литра готового раствора.

"Результат вы увидите моментально: клубника пустится в рост, начнет обильно цвести, и совсем скоро вы будете собирать свой первый ведерный урожай", - добавила садовод.

Смотрите видео - Чем подкормить клубнику весной без химии:

Ранее Главред писал о еще одном "бабушкином" рецепте, который работает десятилетиями и помогает получить ранний урожай клубники.

К слову, ошибки при посадке — одна из самых частых причин неудач у начинающих садоводов. Что не нужно делать при посадке клубники, читайте в материале: Одна ошибка при посадке — и куст сгниёт: главный секрет выращивания клубники.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro

На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.

Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

клубника удобрения сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Активные бои утихнут: россияне хотят перейти к обороне на фронте, что известно

22:10Фронт
Украинку не пустили в Польшу из-за радиоактивной стодолларовой купюры - детали

20:44Украина
Объявлено штормовое предупреждение: синоптики назвали регионы

19:48Синоптик
Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 18 апреля: Тиграм - сплетни, Лошадям - ностальгия

Уже некуда девать: в Украине резко обвалилась цена на популярный овощ

Пять знаков зодиака считаются самыми гордыми и высокомерными - кто они

Гороскоп Таро на завтра 18 апреля: Раку - перезагрузка, Скорпиону - новое начало

Балконы, которые пугали жильцов: зачем в СССР делали их под наклоном

Последние новости

04:35

Мало кто знает: почему в СССР пекли хлеб в форме кирпича - объяснение удивит

04:02

Тайна Золотых ворот Киева раскрыта: что на самом деле означает их названиеВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с женщиной в магазине за 21 с

03:30

02:45

Солнечная буря грозит катастрофой: учёные предупреждают о худшем сценарии

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLXБолее дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX
01:55

Синоптики предупредили о резкой перемене погоды на Киевщине: в чем опасность

00:32

У РФ преимущество: в ДШВ предупредили об угрозе для ключевого города на востоке

00:15

Люди, рожденные в конкретные четыре месяца, отличаются сильной интуицией

00:01

Война может затянуться: появился тревожный прогноз не на один годВидео

17 апреля, пятница
23:35

Наступление РФ на Киев и Житомир: раскрыт сценарий атаки из Беларуси

23:11

Известного американского рэпера арестовали за убийство подросткаВидео

22:49

Мыши сбегут без оглядки: простой способ заставит грызунов быстро покинуть дом

22:19

Сладкая ловушка для вредителей: как избавиться от муравьёв в саду с помощью сахара

22:10

Активные бои утихнут: россияне хотят перейти к обороне на фронте, что известно

22:07

Педро Паскаль судится с алкобрендом из-за игры слов с его именем

21:52

Удары без остановки: украинцев предупредили о новой тактике обстрелов РФ

21:18

На Тернопольщину надвигается циклон: синоптики предупредили о сильном ветре

21:15

Сжечь или раздать: священник объяснил, что делать с вещами умершего человека

20:44

Украинку не пустили в Польшу из-за радиоактивной стодолларовой купюры - детали

20:35

Цены взлетят уже скоро: названы продукты, которые подорожают в первую очередь

20:13

Неизменная классика: какие женские имена выбирают украинцы на протяжении пяти веков

20:03

Цены на топливо в Украине снизятся: известно, когда бензин и дизель подешевеют

20:03

Том Круз вернется в третью часть "Топ Ган"

19:51

Не дали собрать вещи: сын Повалий пожаловался, что у них забрали дом

19:48

Объявлено штормовое предупреждение: синоптики назвали регионы

19:42

Россия хочет втянуть Беларусь в войну — Зеленский передал послание Лукашенко

19:38

Переговоры между Зеленским и Путиным: Эрдоган сделал важное заявление

19:35

Раскрыт главный секрет Киева: что скрывали в СССР и как появился миф о 1500 годахВидео

19:10

Для чего Россия применяет тактику "24-часового террора": Коваленко назвал причинумнение

19:08

Пять знаков зодиака считаются самыми гордыми и высокомерными - кто они

19:06

Когда можно получить штраф за зимние шины летом: знают далеко не всеВидео

19:03

Зеленые захватчики: 5 опасных растений, способных за сезон полностью уничтожить сад

18:34

Укроп будет оставаться свежим неделями: простой трюк, о котором мало кто знает

18:10

Дожди и туман: какая погода будет в Харькове на выходных

18:00

Снижение мобилизационного возраста в Украине: нардеп сказал, кого могут призвать

17:56

"Россияне боятся": Буданов назвал реалистичный сценарий освобождения Приднестровья

17:29

Пара начала ремонт старого дома и застыла: нашли то, чего не ожидали

17:18

Клубника даст щедрый урожай: чем подкормить, чтобы ягоды были крупными и сладкими

17:16

Частная ПВО впервые сбила реактивный "Шахед" – Федоров

17:00

Доллар дорожает, а евро установил новый рекорд: курс валют на 20 апреля

16:55

София Ротару заговорила на румынском и поделилась личным — детали

16:55

Иран полностью разблокировал Ормузский пролив — появилась реакция Трампа

16:39

Археологи "оживили вампира" спустя 400 лет: чего боялись в древностиВидео

16:18

Почему 18 апреля нельзя долго спать и лениться: какой церковный праздник

16:17

РФ готовит массовое переселение россиян в Украину: какой нюанс не учёл КремльВидео

16:17

"Зашла в тупик": в Европе поразили назвав год окончания войны в Украине

16:00

"Ледниковый период" возвращается 10 лет спустя: когда выйдет мультфильмВидео

15:55

Маринованный лук получится хрустящим и сочным: шикарный рецепт к мясу и рыбе

15:50

Деньги уже на подходе: трем знакам зодиака крупно повезет после 17 апреля

15:37

Погода в Житомирской области резко ухудшится: когда ожидать новой волны похолодания

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюНапиткиЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять