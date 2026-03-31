Могут ли США отдать оружие с PURL на Ближний Восток: Сибига о разговоре с Рубио

Алексей Тесля
31 марта 2026, 22:13
Андрей Сибига рассказал о состоявшемся разговоре с Марко Рубио.
NYT раскрыл, какую помощь получил Киев от США
Главное:

  • Сибига рассказал о разговоре с Рубио
  • Вашингтон не планирует перенаправлять оружие на Ближний Восток

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал информацию о вероятности отправки США другим странам оружия, которое предназначается Украине.

Глава МИД отметил, что он получил заверения от государственного секретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон не имеет планов перенаправлять американское оружие, закупленное для Украины, на Ближний Восток, сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что такое заявление министр иностранных дел заявил после выездного неформального заседания Совета ЕС по иностранным делам в Киеве.

"Я недавно вернулся с заседания G7, которое состоялось в Париже. Я имел короткое общение с государственным секретарем Марком Рубио. И мы получили заверения, что на данном этапе не идет речь о перенаправлении этой помощи в другие регионы", – сказал он на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

Ранее сообщалось о том, что Госдеп США одобрил продажу Patriot для Украины. Госдеп сообщает, что соглашение с Украиной улучшит способность противостоять современным и будущим угрозам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что для усиления противовоздушной обороны Президент Украины Владимир Зеленский планирует заказать у США дополнительные 25 систем противовоздушной Patriot.

Как сообщал Главред, Германия и НАТО готовят план поддержки Украины на зиму. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал западных союзников решительно поддержать Украину перед холодами.

О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

22:13Украина
Ударит по миллионам людей: экономист назвал решающий год для России

Ударит по миллионам людей: экономист назвал решающий год для России

21:50Мир
Не только Донбасс: в ЕС сделали тревожное заявление о планах Путина на Украину

Не только Донбасс: в ЕС сделали тревожное заявление о планах Путина на Украину

21:01Война
Популярное

Ещё
Резкий погодный поворот: синоптики раскрыли сроки потепления в Киеве

Резкий погодный поворот: синоптики раскрыли сроки потепления в Киеве

Китайский гороскоп на завтра, 1 апреля: Обезьянам - свидания, Козлам - удовольствия

Китайский гороскоп на завтра, 1 апреля: Обезьянам - свидания, Козлам - удовольствия

РФ выбрала новые цели для атаки по Украине - какие города и области под прицелом

РФ выбрала новые цели для атаки по Украине - какие города и области под прицелом

"Вся правда о материнстве": Ребрик рассказала о переменах в младшей дочери

"Вся правда о материнстве": Ребрик рассказала о переменах в младшей дочери

Доллар и евро стремительно взлетели: новый курс валют на 1 апреля

Доллар и евро стремительно взлетели: новый курс валют на 1 апреля

Последние новости

22:13

Могут ли США отдать оружие с PURL на Ближний Восток: Сибига о разговоре с Рубио

21:50

Ударит по миллионам людей: экономист назвал решающий год для РоссииВидео

21:48

Уход есть, а картофель мелкий: эксперт рассказал, как изменить ситуациюВидео

21:47

Эти продукты нельзя ставить в микроволновую печь — они взрываются

21:01

Секреты экономии топлива: расход бензина и дизеля снизится прямо на глазах

Военная победа Путина над Украиной невозможна, 2026-й может стать точкой перелома для России – МиловВоенная победа Путина над Украиной невозможна, 2026-й может стать точкой перелома для России – Милов
21:01

Не только Донбасс: в ЕС сделали тревожное заявление о планах Путина на Украину

20:48

Как вернуть белый цвет носкам — эффективный домашний способ

20:46

Детская головоломка сбивает с толку: лишь 1% людей найдёт пенал за 7 секунд

20:33

Слив данных и снятие ограничений: эксперт раскрыл механизм шантажа Венгрии в ЕС

Реклама
20:08

США смягчили санкции против России: какие меры больше не действуют

20:00

Похолодание до +10 градусов: на Тернопольщину надвигается мощный циклон

19:35

Вербное воскресенье — чего нельзя делать, чтобы не навлечь на себя беду

19:35

Платежки за апрель изменятся: кто из украинцев будет платить за газ больше

19:26

Россиянка устроила скандал на Кубке мира из-за гимна Украины — как её накажутВидео

19:23

В возрасте 42 лет умер комик и звезда американских сериалов

19:10

Ловушка единогласия: Власюк пояснил, как вето Венгрии спасает кошельки Кремлямнение

18:54

"Сценарий Мадуро и Хаменеи": неожиданный прогноз, как США могут убрать ПутинаВидео

18:53

6 основных ошибок при выпечке пасхи: советы от Евгения Клопотенко

18:50

Прорастет при любой погоде: лучшие сроки для посева моркови веснойВидео

18:48

Пасхальная корзина "тяжелеет": цена на два базовых продукта резко пошла вверх

Реклама
18:43

В Чёрном море есть свой "Бермудский треугольник": что топит корабли даже в штильВидео

18:35

"Очень серьёзная цифра": Зеленский раскрыл потери РФ и планы по мобилизации

18:20

С Вербным воскресеньем - красивые картинки и теплые пожелания

18:01

Четкие скулы, как у звезд: визажист раскрыл 3 секрета контуринга лицаВидео

17:54

Пса разлучили с другом в приюте: он продолжал ждать его каждый деньВидео

17:41

Дешевле уже некуда: базовый продукт резко упал в цене, сколько теперь стоит

17:36

"У Украины есть два месяца": Россия выдвинула новый ультиматум, чего требуют

17:34

От сорняков не останется и следа: натуральный способ удивит быстрым результатомВидео

17:27

Южный циклон резко ухудшит погоду в Житомирской области: когда он отступит

17:21

Хотела бы вернуться: блогерша Стужук взвыла за Украиной

17:20

РФ выбрала новые цели для атаки по Украине - какие города и области под прицелом

16:54

Дочь Владимира Комарова трогательно попрощалась с отцом

16:52

Придётся покупать новую: какую посуду нельзя мыть в горячей водеВидео

16:51

"Совсем другим стал": экс-участник DZIDZIO раскрыл, что произошло с Михаилом Хомой

16:46

Украина предложила перемирие в войне: как ответил Кремль и когда оно может начаться

16:37

Скрытая кнопка в стиральной машине: почему о ней не знают годами

16:28

Смерть мужа стала толчком для женщины: одна запись круто изменила всю жизнь

16:13

Пушкин - великий мастер плагиата: у кого российский поэт крал идеи для произведений

16:11

Доллар и евро стремительно взлетели: новый курс валют на 1 апреля

15:55

Голуби и мыши боятся как огня — дешевый способ защитить огород и садВидео

Реклама
15:50

Без яиц и термометра: как приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минут

15:46

Они не такие, как все: когда рождаются люди с уникальной судьбой

15:41

"Хочу, чтобы вы знали": Селин Дион нарушила молчание о неизлечимой болезниВидео

15:10

Цены на бензин взлетели: мужчина нашел способ ездить почти бесплатноВидео

15:02

В первые дни апреля Ровенщину будут заливать дожди: когда ожидать непогоды

14:58

Как правильно собирать берёзовый сок: главные хитрости, которые стоит знать всемВидео

14:49

Чего сейчас больше всего боится Путин: российский политик раскрыл правду

14:44

Дожди с мокрым снегом накроют Львовщину: когда погода резко ухудшится

14:19

Девушка думала, что видит реку, но правда оказалась гораздо масштабнееВидео

14:03

Запутанный тест ПДД с регулировщиком: какие автомобили могут продолжать движениеВидео

