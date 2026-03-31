Могут ли США отдать оружие с PURL на Ближний Восток: Сибига о разговоре с Рубио

Андрей Сибига рассказал о состоявшемся разговоре с Марко Рубио.

Появился прогноз о перенаправлении предназначенного Украине оружия

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал информацию о вероятности отправки США другим странам оружия, которое предназначается Украине.

Глава МИД отметил, что он получил заверения от государственного секретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон не имеет планов перенаправлять американское оружие, закупленное для Украины, на Ближний Восток, сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что такое заявление министр иностранных дел заявил после выездного неформального заседания Совета ЕС по иностранным делам в Киеве.

"Я недавно вернулся с заседания G7, которое состоялось в Париже. Я имел короткое общение с государственным секретарем Марком Рубио. И мы получили заверения, что на данном этапе не идет речь о перенаправлении этой помощи в другие регионы", – сказал он на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

Ранее сообщалось о том, что Госдеп США одобрил продажу Patriot для Украины. Госдеп сообщает, что соглашение с Украиной улучшит способность противостоять современным и будущим угрозам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что для усиления противовоздушной обороны Президент Украины Владимир Зеленский планирует заказать у США дополнительные 25 систем противовоздушной Patriot.

Как сообщал Главред, Германия и НАТО готовят план поддержки Украины на зиму. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал западных союзников решительно поддержать Украину перед холодами.

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

