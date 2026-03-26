Спасет сад от болезней и вредителей: чем и когда опрыскивать деревья весной

Главное из новости:
- Когда опрыскивать деревья весной
- Чем опрыскивать деревья весной
В начале весны у украинских садоводов появляется шанс, от которого зависит здоровье сада на весь сезон. Именно сейчас, пока деревья еще не начали расти, а вредители уже активизировались после зимы, специалисты рекомендуют провести первую опрыскивание плодовых культур.
Такая процедура помогает остановить развитие опасных грибковых инфекций — от мучнистой росы до монилиоза — и значительно снижает риск потери урожая, пишет УНИАН.
Когда проводить первую обработку
Ранняя весна — оптимальный период для профилактики. Главное условие: ночная температура не должна опускаться ниже +2 °C, иначе препарат может потерять эффективность. Также важно, чтобы в течение двух дней после обработки не было дождя.
Садоводы советуют работать вечером — после захода солнца средство дольше держится на коре и не высыхает слишком быстро. Если же обработку приходится делать утром, то лучшее время — до 8:00.
Какие препараты используют весной
Первый цикл опрыскиваний обычно приходится на период с середины марта до начала апреля. Через две недели процедуру повторяют, а при необходимости — проводят третью обработку, если в прошлом году деревья часто болели. Главное — успеть до распускания бутонов.
В агромагазинах доступен широкий выбор средств: бордоская смесь, железный купорос, карбамид, Хорус, Скор, Актара и другие фунгициды. Их можно чередовать или использовать один и тот же препарат в несколько этапов. Все работы выполняют в маске, перчатках и защитных очках, строго следуя инструкции производителя.
Медный купорос: классический выбор для ранней весны
Среди самых популярных средств остается медный купорос — простой в приготовлении и эффективный против большинства грибковых инфекций. Для весенней обработки применяют 3% раствор: 300 г порошка на 10 литров воды. Сначала препарат растворяют в горячей воде, а затем доводят объем до нужного холодной. Важно использовать пластиковую, а не металлическую посуду.
На молодое дерево расходуют около 2 литров раствора, на взрослое — до 4 литров. Если на ветвях уже появилась листва, обработку медным купоросом проводить нельзя — молодые листья могут получить ожоги.
Об источнике: УНИАН
Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред